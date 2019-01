Ingresaron a México más de 150 menores en nueva caravana de migrantes

Cuernavaca, Morelos.- Ante el arranque de la Temporada de Carnavales 2019 en Morelos, autoridades de Turismo, Cultura y Seguridad Pública de la entidad anunciaron que en esta ocasión la venta de bebidas alcohólicas en las fiestas será controlada.

“Como ven ustedes, estamos fortaleciendo que los carnavales tengan fundamentalmente un carácter cultural y que sean seguros, control de venta de alcohol. Como lo hemos mencionado aquí, nosotros como Secretaría de Turismo y Cultura queremos promover estos eventos para que venga el turismo, si nosotros promovemos los eventos es porque al turista le vamos a dar la garantía de venir seguro, a festejar, que esté feliz, que esté contento y sí evitar de manera importante, y es un acuerdo con los municipios, la venta de alcohol, sobre todo en las calles.

“Como se dice aquí hay establecimientos, eso está permitido, pero no que la gente esté caminando con alcohol por las calles porque la imagen, la impresión que se lleva el turista es muy mala, es una fiesta familiar, creo que cada uno de los presidentes así lo ha reiterado y es lo que vamos a cuidar”, dijo Margarita González Saravia, Secretaria de Turismo y Cultura en Morelos.

En municipios como Jiutepec, donde arranca la temporada de carnavales el 24 de enero, la venta de bebidas alcohólicas se permitirá hasta las 22:00 horas.

“Vamos a estar trabajando para que no haya una venta indiscriminada de alcohol, queremos una fiesta familiar con paz y con tranquilidad, que es lo que la gente nos ha solicitado y ahí es como vamos a ir avanzando para lograr el objetivo, de eso no tengan ninguna duda, es el compromiso que tengo.

“Nosotros no pretendemos recaudar con cargo a que la gente esté corriendo un riesgo, entonces vamos a estar trabajando para que esto no ocurra, vamos a ser completamente rígidos en los horarios que hemos establecido, es decir, literalmente a las 10 de la noche se acaba la venta de alcohol y al establecimiento que se le encuentre vendiendo alcohol se le va a clausurar, no hay tolerancia en ese sentido, tolerancia cero en la venta de alcohol”, dijo el Alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes.