Inicia primera sesión de Consejo Nacional de Seguridad en la 4T

México. Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a contribuir al desarrollo nacional con los apoyos que se destinan desde el gobierno federal a distintos sectores del país, a fin de lograr de esta manera la transformación de México.

Acompañado por el gobernador Omar Fayad, el mandatario federal convocó en este sentido a la población para “invitar a todos a que participen en todos los programas sociales y que se le dé la espalda al robo de combustible, que todos ayudemos orientando, que todos ayudemos fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales”.

En el acto en el Estadio 1 de Mayo señaló respecto a la reciente explosión en esta entidad que “hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia, no; ningún ser humano merece un castigo así, además, todos los seres humanos podemos mejorar nuestra actitud”.

De esta manera se dirigió a las personas que por necesitad tuvieron que dedicarse a dichas actividades ilícitas y peligrosas, “les digo que ahora ya no va a haber necesidad de trabajar en eso porque el gobierno les va a garantizar el derecho al trabajo, al bienestar”.

López Obrador detalló que como parte de los programas integrales de desarrollo se entregarán apoyos a jóvenes que se capaciten para el trabajo, así como becas en los distintos niveles escolares, apoyos también para productores agropecuarios y créditos a pequeños empresarios sin intereses.

El Ejecutivo federal reiteró el llamado a la unidad y reconoció la colaboración brindada por el gobernador Omar Fayad y de las autoridades municipales.

Para reconstruir al país es necesario utilizar la gran reserva de valores que hay en las comunidades y municipios para convertir a México en una potencia económica, política y moral, esa es precisamente la Cuarta Transformación, enfatizó.

Además, nuevamente convocó a los mexicanos a trabajar de manera conjunta y organizada para acabar con los grandes problemas que afectan a la nación, en especial la corrupción, la impunidad y el robo de combustibles, por lo que se comprometió a trabajar en beneficio del pueblo.

“Siempre he dicho y les digo de corazón, nunca me ha interesado el cargo, no lucho por eso, no me importa la parafernalia; lucho por ideales y principios”, aseveró el presidente López Obrador durante su gira por este municipio hidalguense y anteriormente en Puebla.

A su vez, el gobernador Omar Fayad reconoció la cuarta visita del mandatario a Hidalgo, ahora con el propósito de entregar los señalados apoyos, y destacó que su asistencia es motivo de alegría en el estado.

El mandatario local coincidió en la importancia de apoyar a la juventud y a los distintos sectores más desprotegidos de la sociedad, a fin de avanzar en el desarrollo de la entidad.