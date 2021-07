Acapulco, Guerrero.-Este martes 20 de julio iniciará la vacunación contra Covid en la Costa Grande y Zona Norte de Guerrero informó el delegado del gobierno federal en el estado, Iván Hernández Díaz se vacunarán a personas de 30 a 39 años y mujeres embarazadas.

Además de esas dos regiones, también se vacunarán a los habitantes de la región Montaña, a ellos se les aplicará la vacuna de CanSino, sin embargo, por ocasión extraordinaria, se inmunizarán a las personas de 18 a 49 años, en dos bloques: primero en la cabecera y después las comunidades.

En total se estará vacunando en 42 municipios y se instalarán 46 puntos. Lo que respecta a la Costa Grande; en Atoyac de Álvarez será en el Batallón de Infantería de El Ticuí y en la Unidad Deportiva “El Mariscal”; en San Jerónimo en la primaria Revolución del Sur; en Coyuca de Benítez será en el auditorio municipal “Ethel Diego Guzmán”.

En Petatlán, será en el 75 Batallón de Infantería; en Técpan en la escuela primaria Hermenegildo Galeana; en La Unión, se estará aplicando en el IMSS Bienestar, situado a unos metros del entronque.

calendario vacunación

En Zihuatanejo habrá dos módulos; el primero en las canchas techadas de la Unidad Deportiva; y el segundo en las canchas techadas de Agua de Correa.

El martes 20 de julio, la inmunización iniciará a partir de las 2:00 PM hasta las 6:00 PM, se atenderá a las letras A, B, C, D y E; el miércoles, será de 09:00 AM a 4:00 PM para las letras F, G, H, I, J, K, L y M; el jueves, con el mismo horario pero para las letras N, Ñ, O, P, Q y R; y finalmente el viernes, de 9:00 AM a 4:00 PM a las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z, para finalizar con esta etapa.

Esta semana se estará vacunando en 42 municipios, donde habrá instalados 46 puntos de inmunización, pues se busca aplicar la primera dosis de AstraZeneca y la unidosis de CanSino a 168 mil adultos de 30 a 39 años.