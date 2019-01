Internacional Socialista expulsa a FSLN de Nicaragua; reconoce a Guaidó

México.- La Internacional Socialista expulsó de sus filas al partido gobernante en Nicaragua, por las violaciones de derechos humanos del Gobierno de Daniel Ortega. Además, reconoció al “presidente encargado” de Venezuela.

La decisión se adoptó en la última jornada de la reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, y tras la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua a cargo del presidente del comité de disciplina de la IS, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio uruguayo, quien tras condenar la crisis en esa nación concluyó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido gobernante en Nicaragua, “ya no nos representa”.