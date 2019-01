Internet de las Cosas puede contribuir a la salud pública

México.- La ex payasita Gomita mostró su inconformidad con el desabasto de gasolina que se viven en algunos estados del país.

La conductora y comediante pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “si no nos da no nos quite”.

El mensaje fue compartido a través de su cuenta de Twitter y al momento ha alcanzado más de 300 comentarios.

Qué onda con la gasolina señores que vamos hacer, señor presidente si no nos da no nos quite 🙁

— GOMITA (@GOMITA_OFICIAL) January 9, 2019