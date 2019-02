IPN prueba eficacia de terapia contra virus del papiloma humano

México.-La compañía japonesa Nintendo anunció en su cuenta oficial de Twitter que lanzará al mercado una versión móvil de su clásico Dr. Mario World, gracias a una colaboración con la app de mensajería LINE.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 31, 2019