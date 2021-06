Chilpancingo, Guerrero.- Irma Lilia Garzón Bernal, candidata del PAN a la gubernatura de Guerrero y quien declinó a favor de su homólogo del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, llamó en conferencia de prensa a los contendientes que buscan el mismo cargo pero que no son favorecidos con las encuestas, a declinar también por el ex titular de la Sedesol estatal.

Pedro Segura Valladares, de la coalición PT-PVEM; Ruth Zavaleta Salgado, por MC; Dolores Huerta Valdominos, por el PES; Ambrosio Guzmán Juárez, de Redes Sociales Progresistas y Manuel Negrete Arias, postulado por Fuerza por México, serían los candidatos que, de acuerdo con sondeos y encuestas, “no tienen las preferencias electorales”.

Por su parte, el consejero estatal del PAN en Guerrero, Víctor Manuel Tepetate sugirió a sus compañeros candidatos a las presidencias municipales de Tetipac, Copalillo, Pilcaya y Taxco, en donde en este último se va a reelegir Marcos Efrén Parra Gómez, también hacer lo mismo sin dejar de ser los abanderados del partido.

En su segunda intervención, Garzón Bernal reiteró que con su adhesión busca cerrar filas contra Morena y no permitir que su candidata Evelyn Salgado Pineda llegue a la titularidad del Poder Ejecutivo y lo convierta en un “centro de fiesta”.

No obstante, insistió en que no va a renunciar al cargo al que fue designada por su instituto político y que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de expulsión por parte del dirigente estatal Eloy Salmerón Díaz, quien hasta el momento, dijo, es el único inconforme con su decisión.

También reiteró que luego de su declinación, su líder estatal comenzó una guerra política en contra suya, por lo que trabaja junto con una Red de Mujeres para interponer, en caso de que se requiera, una denuncia por violencia política en razón de género.