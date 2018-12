Jack Sparrow visita a niños con cáncer en París

Ciudad de México.- La película ‘Bird Box’, que está causando sensación en Netflix, incluía una escena donde se revelaba la apariencia de la criatura que aterroriza a los personajes, pero fue eliminada de la edición final debido a que “daba risa”.

De acuerdo a Sandra Bullock, entrevistada por Bloody Disgusting, la película incluía una escena en la que aparecía el monstruo.

“Era un hombre verde con una cara de niño horrible. Era como una serpiente. Yo no quería verlo, pero cuando por primera vez sucede… Me gruñe, me hace reír. Era solo un bebé gordo y largo”, explicó.

A los comentarios de Bullock se añadieron los de Susanne Bier, la directora de la película, quien confirmó la apariencia graciosa de la criatura.

“Fácilmente se convirtió en divertido. En realidad filmamos eso y gastamos una gran cantidad de energía, pero cada vez que lo veía, yo estaba como ‘esto no va a ser tenso’. Sólo va a ser divertido”.

“Al principio, Sandy era como, ‘yo no quiero verlo’ porque pensó que daba miedo. De pronto fue como, ‘No me lo muestres porque me reiré'”.