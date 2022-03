San Juan (AP).- Manifestantes jamaiquinos alzaban sus puños el martes vestidos con camisetas con un par de muñecas negras encadenadas y las frases “Seh Yuh Sorry!” (”¡Digan lo siento!”) y “Apologize now!” (”¡Discúlpense ahora!”) en una protesta antes de la llegada del príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, Catalina, a Jamaica.

La concentración ante el Alto Comisionado Británico en Kingston se produjo un par de días después de que docenas de líderes del país publicaron una carta exigiendo que Gran Bretaña se disculpe y conceda reparaciones a su antigua colonia por la esclavitud. Además, criticaron la gira de una semana de los duques de Cambridge por América Central y el Caribe, que comenzó el sábado y coincide con el 60mo aniversario de la independencia de Jamaica y con el 70mo aniversario de la coronación de la reina Isabel II.

The "charm offensive" the royal family hoped for in Will & Kate's royal tour of the Caribbean isn't, uh, quite working. In @TandCmag on the anti-monarchy protests in Jamaica demanding reparations: https://t.co/C1xzHLI48U pic.twitter.com/dGe4VXugHI — emily burack (@emburack) March 23, 2022

“Los reyes, las reinas, los príncipes y las princesas pertenecen a los cuentos de hadas, ¡no a Jamaica!”, decía el cartel de una joven en la protesta.

La visita real, que comenzó en Belice e incluirá paradas en Jamaica y Bahamas, se organizó a instancias de la reina mientras algunos países debaten sobre cortar sus vínculos con la monarquía, como Barbados hizo en noviembre.

Mike Henry, un veterano legislador jamaicano, dijo en una entrevista telefónica que aunque el asunto se ha discutido, le preocupa que la exigencia de disculpas y reparaciones se quede en nada si la isla deja de jurar lealtad a la monarca.

Prince William and Kate Middleton's visit to Jamaica was met with protests on Tuesday. This comes as pressure is building in the Caribbean country to remove Queen Elizabeth as head of state. https://t.co/TyJCUtYpTM pic.twitter.com/H63N38QG3Z – democracynow — NonviolenceNY (@NonviolenceNY) March 23, 2022

Maziki Thame, profesora en la Universidad de las Indias Occidentales, apuntó que los jamaicanos llevan décadas pidiendo reparaciones.

“Esta no es una causa nueva”, dijo en una entrevista telefónica mientras se preparaba para acudir a la protesta. “La cuestión es si calará… si los británicos están dispuestos a enfrentar su historia”.

El imperio británico controló Jamaica durante más de 300 años y obligó a cientos de miles de esclavos africanos a trabajar en la isla en condiciones brutales.

Monarquía inglesa de gira en Jamaica. Siglo 21. 🙄🤦‍♀️ pic.twitter.com/rqFRfyCzTo — Cecilia González (@ceciazul) March 23, 2022

El grupo que protesta contra la visita real destacó en su carta que los británicos asesinaron y violaron a miles de esclavos, y reclamaron una disculpa por 60 motivos, incluyendo “por negarse a reconocer el histórico comercio de africanos como un crimen de lesa humanidad” y por “fingir que los británicos lideraron el movimiento abolicionista, cuando nuestros ancestros trabajaron, rezaron y lucharon duro para esto”.

Está previsto que Guillermo y Catalina pasen dos días en Jamaica, donde se reunirán con representantes del gobierno y visitarán Trench Town, la cuna del rocksteady y del reggae donde creció Bob Marley.