Trendy.- Jared Leto sorprendió a sus fans mexicanos al pronunciar unas frases en español con ayuda de Alex Montiel, mejor conocido en redes sociales como el Escorpión Dorado. El famoso actor estadounidense viajó al país para promocionar Morbius, la nueva película del universo cinematográfico de Spider-Man que está próxima a estrenarse en cartelera.

Durante la noche del pasado jueves 10 de marzo, los fans del conocido arácnido y sus villanos se dieron cita en la Ciudad de México con motivo del evento especial que se organizó para la premier de la cinta protagonizada por Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith y Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Quien le diera vida a Guasón en Escuadrón suicida (2016) se presentó en el lugar portando un sofisticado outfit compuesto por un pantalón negro, una camisa traslucida del mismo color, un gran abrigo de animal print de leopardo y unos zapatos dorados, además de unos lentes amarillos y su larga cabellera que le llega a los hombros.

En cuanto Jared Leto puso un pie en el suelo, los fans que estaban en el lugar comenzaron a gritar y sólo algunos afortunados que se encontraban hasta enfrente de las vayas obtuvieron su tan anhelado autógrafo. De esta manera, el intérprete llegó hasta un lugar especial donde se encontró con Alex Montiel y, frente a las cámaras le ayudó a pronunciar una frase en español.

“Amigos mexicanos, los quiero un chingo”, dijo al tiempo que el Escorpión le susurraba al oído, situación que ocasionó la ovación de los presentes.

El también cantante posó con la bandera mexicana y se puso un sombrero charro que le facilitó un fan. Durante su trayecto rumbo a la sala de cine, Jared concedió una breve entrevista para el programa Hoy, donde agradeció por el cariño que ha recibido por parte del público mexicano a lo largo de su trayectoria y dijo ser amante de la cultura nacional.

“México siempre es el más loco, es un lugar excelente para presentar Morbius, estoy seguro. De México [me gusta] la gente, la pasión y la comida”, declaró.

También dejó entrever que se siente muy orgulloso del resultado que se obtuvo con el ambicioso proyecto que llevó al cine a un personaje del universo de Spider-Man que todavía no había sido retratado y espera que sea del agrado de todos.

“Yo amo que podamos traer este personaje a la pantalla por primera vez y espero que sorprenda y le guste a la audiencia de todo el mundo”, agregó.

Morbius tiene una duración aproximada de una hora con 48 minutos y llegará a las salas de cine nacionales el próximo miércoles 30 de marzo. Como en otras películas, el precio de los boletos no tendrá un costo fuera del estándar, sus precios varían dependiendo de la localidad donde se vea. Tras la presentación especial en la CDMX sólo queda esperar un par de semanas más para poder verla.

Let go of what you used to be. Discover who you’re meant to be. Watch the final trailer now. @MorbiusMovie is exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/LceQWi72AK