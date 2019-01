Javier “Chicharito” Hernández informó en redes que será papá

México.-Un grupo de bailarines de hip hop sorprendió a los viajeros del metro de Nueva York, en Estados Unidos, con una increíble coreografía.

El momento quedó plasmado en un video, y fue idea del artista Kid The Wiz, uno de los finalistas del concurso America’s Got Talent, a quien se le unieron sus amigos de la escena del rap y hip hop.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de Twitter @innocitto y se volvió viral tan rápidamente que ahora cuenta con casi 150 mil likes en esta red social.

This is too much fun and I'm the last guy who wraps everything up 😅😊 pic.twitter.com/M6DB66RWWJ

— SUBLIMINAL (@innocitto) January 10, 2019