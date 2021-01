Acapulco. Opinión.- Javier Solorio Almazán, es el único síndico en toda la historia de Acapulco que decidió no coludirse con la corrupción; también es el único síndico que no ha traicionado a los acapulqueños, votando en contra de todos los acuerdos de Cabildo que han sido dañinos para el pueblo de Acapulco.

Sus adversarios políticos, pretenden atacarlo diciendo que pertenece al sector de “los puros” de Morena, que consideran a los demás políticos como corruptos y charlatanes, pero esta pertenencia a “los puros”, en lugar de ser un defecto, es una virtud que lo coloca de manera natural en el sentido y los principios que dieron origen a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de dejar un podrido PRD a los “chuchos”.

Aunque pudiera pensarse que Javier Solorio se enfrenta a un escenario complicado por la hasta ahora turbulenta nominación de Félix Salgado Macedonio como virtual candidato a gobernador por Morena, y por el anuncio hecho el día de ayer, por la alcaldesa Adela Román Ocampo, de que buscará la reelección; tal cosa no es así.

En el primer caso, difícilmente prosperaría una candidatura cercana al llamado “Toro sin cerca”, ya sea para alguien que lo apoyó directamente o como una posible posición por la validación de su nombramiento, o para alguno (a) de los aspirantes que buscaron la candidatura a gobernador (a).

No prosperará ninguno de estos escenarios, dado que una regla de la democracia es la compensación de fuerza, es decir, que uno solo no puede tener las dos principales posiciones, y mal se verán aquellos o aquellas que al no lograr la gubernatura busquen en automático la alcaldía de Acapulco, esos sí son ambiciosos vulgares, que no buscan el bien del pueblo sino el suyo propio. Estar en el poder a costa de lo que sea, en donde sea y como sea.

Por el otro lado, de lo dicho por la alcaldesa de que la evaluación ciudadana de su gobierno ya mejoró, primero tendría que verse si esa afirmación corresponde realmente a la realidad, porque resulta sospechoso que los acapulqueños no le cobren caro su aventura de buscar la candidatura a gobernadora, dejando descuidado al ayuntamiento. Un descuido imperdonable que ha ocasionado que el Covid no se haya podido controlar.

El primer round por alcaldía de Acapulco apenas empieza y seguramente como se tiene previsto, serán más de 20 o 30 los que se registren como aspirantes a ser el candidato (a) de Morena, también se prevé que sea una lucha de golpes bajos, donde la mayoría se unirá para atacar al bueno.

Se sabe que tres integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, vendrán a realizar el registro en Acapulco, por lo que sería deseable que las reglas que se establezcan para esta contienda no fueran a imagen y semejanza de las que se establecieron para elegir gobernador, mismas que no terminan de resolverse para garantizar la legitimidad y el reconocimiento del virtual candidato Félix Salgado Macedonio, de parte de sus principales contendientes: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton.

Decimos que el doctor Javier Solorio Almazán es el bueno porque no se coludió con la corrupción, porque rechazó todas las obras públicas que le ofrecieron y porque trabajó con transparencia y de cara a los acapulqueños; cuenta con un historial altruista auténtico, no como pose o dádivas que utilizan la mayoría de los ediles para comprar y corromper la voluntad de la gente.

Su trabajo altruista viene de muchos años atrás, antes de que decidiera participar en la política, y esto los acapulqueños de buen corazón, lo saben y se lo agradecen.

Sin duda, será un camino arduo para Javier Solorio ganar la candidatura, pero cuenta con la suficiente calidad moral, ética, honestidad y, sobre todo, un trabajo sólido en territorio, una estructura robusta y el reconocimiento de la gente de que él es el bueno para gobernar a Acapulco con honradez, con amor y lealtad al pueblo.