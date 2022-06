Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard. El actor pedía, además de limpiar su imagen, 50 millones de dólares, mientras que la actriz contrademandó por 100 millones de dólares.

Durante seis semanas, los siete miembros del jurado de la corte de Virginia escucharon más de 100 horas de testimonios de testigos, además de las declaraciones de los implicados. En este período de tiempo se conocieron íntimos detalles de la vida privada de la expareja, dejando ver cuán tóxicos eran en la relación.

Hoy, después de tres días de deliberación, el jurado dio su veredicto declarando que Johnny Depp presentó las pruebas necesarias y que el artículo de opinión escrito por Amber Heard para el Washington Post en 2018 sí lo difamó.

Con este resultado, Heard tiene que pagarle al actor la cantidad de 15 millones de dólares.

En cuanto a la contrademanda presentada por la actriz, según el jurado, esta no presentó las pruebas necesarias y no recibirá ninguna cifra monetaria.

La juez Penney Azcarate encabezó el juicio por difamación que presentó Johnny Depp, por el artículo de opinión escrito por Amber Heard para el Washington Post en 2018, donde dijo ser víctima de violencia doméstica.

El 11 de abril inició la batalla legal televisada en todo el mundo. Durante la primera semana, se escucharon las declaraciones de los testigos de Depp, entre ellos su hermana Christi Dembrowski, quien también funge como su representante personal y dejó claro que su hermano no era un “drogadicto violento”.

Para la segunda semana, justamente el 19 de abril, Johnny subió al estrado y durante cuatro días testificó, mientras sus abogados presentaban evidencia del presunto abuso de Heard hacia él. Desde insultos verbales, hasta violencia física que incluyeron golpes y el corte de su dedo con una botella de vodka.

En el contrainterrogatorio, la defensa de Amber se enfocó en su consumo de drogas y alcohol, y mensajes y grabaciones de él bajo los efectos de dichas sustancias.

Después de las declaraciones del actor, las redes sociales se volcaron a su favor e incluso, a inicios de mayo, la protagonista de Aquaman despidió a su equipo de relaciones públicas por el mal manejo de la cobertura negativa hacia ella.

El 4 de mayo, Heard subió al estrado y declaró que el columpio de adicción y sobriedad en el que estaba Depp, les dificultaba continuar la relación. La actriz alegó que en una ocasión, el actor hizo una “búsqueda de cavidades” para buscar cocaína. También incluyó la ocasión que la golpeó por preguntarle sobre su tatuaje de “Winona Forever”.

El 24 de mayo, los abogados de Amber terminaron de presentar sus pruebas y testigos. Los siguientes dos días, algunos testigos clave y otros que salieron en el camino, como Kate Moss, volvieron a declarar, así como los exesposos.

En su última oportunidad para defenderse, Johnny alegó que escuchar todas esas historias falsas había sido “horrible, ridículo, humillante, doloroso, salvaje, inimaginablemente brutal y cruel”. Mientras que Heard dijo haber recibido un sin fin de amenazas de muerte, de parte de los seguidores del intérprete de Jack Sparrow, contra ella y su bebé de un año de edad.

El viernes 27 de mayo, la defensa legal de ambas partes dieron sus argumentos finales. Las palabras del abogado de Heard, Ben Rottenborn, fueron:

El Sr. Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber. Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje”.

Por su parte, Camille Vasquez, abogada de Depp argumentó lo siguiente:

“Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres. Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico”.