Trendy.- Tras la división familiar por el cambio de dirección en la empresa de la fallecida Jenni Rivera, Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion. La hermana menor de Chiquis Rivera y Jacqie Rivera, Jenicka López informó durante el primer fin de semana del 2022 haber sufrido amenazas por parte de su tío, Juan Rivera y su pareja.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la hija menor de Jenni Rivera, denunció a su tío públicamente con sus más de 50 mil seguidores: “Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche”, se puede leer en la traducción de su tweet.

El problema surgió cuando el pasado 5 de enero por medio de un comunicado se notificó a la prensa y a los seguidores de su madre que Jacquie Rivera se haría a cargo del legado familiar. Sin embargo, su hermana Chiquis no estuvo de acuerdo con un punto en específico del comunicado y así lo hizo saber por medio de un live de Instagram.

just so y’all know, if anything happens to my family and i, my sister and us were just threatened by Brenda and Juan Rivera tonight. — jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) January 9, 2022

“Según ya Rosie lo pagó todo (…) Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia”, señaló en el polémico video.

Tras las polémicas declaraciones, la señalada por la hija de la Diva de la Banda, Rosie Rivera a través de algunos videos en su cuenta de Instagram e ignoró las demandas que hizo su sobrina: “Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, señaló sobre meterse en una pugna familiar.

Más adelante y con la publicación ya cargada a su feed de Instagram, los hermanos de la difunta cantante, Lupillo Rivera y Juan Rivera saltaron a escena con sus respectivas redes sociales para compartir sus puntos de vista sobre la disputa interna en la familia.

Y es que el hermano más reconocido de Jenni Rivera, Lupillo Rivera no se quedó callado durante la polémica familiar y salió a defender a sus sobrinas y apuntó que las únicas personas que puede sacar provecho del legado familiar de su madre, son su tres hijas Chiquis Rivera, Jacqie Rivera y Jenicka López.

“Ustedes no están haciendo nada mal, y sí, el legado de tu mamá es de ustedes […] Ella trabajó para ustedes, nada más ¡ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre!”, redactó en la caja de comentarios del video de Chiquis en Instagram.

Posteriormente y como era de esperarse, Juan Rivera, el también hermano de La Diva de la Banda no se quedó callado y comentó, en un live de Instagram, que no daría explicaciones sobre los señalamientos que hizo su sobrina hasta contar con las pruebas suficientes en mano.

Más tarde el también intérprete, le dedicó una publicación a su hermano, Lupillo por querer defender a sus sobrinas cuando, según él, ha sido el que más daño le ha causado a la familia.

“Vaaaaa. El que menos ha apoyado a los sobrinos. El que más daño le causó a mi hermana Jenni, ahora se la da del héroe jajajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni al los suyos cuidó”, finalizó el integrante de la dinastía Rivera.

fuente: Infobae