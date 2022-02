Trendy.- El mediático y apasionado romance de Julia Fox y Kanye West llegó a su fin. La actriz estadounidense y el polémico rapero terminaron su relación tras seis semanas de noviazgo. “Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores pero ya no están juntos”, dijo el representante en un comunicado a Page Six.

La separación se produce después de que West, de 44 años, pasó el domingo del Super Bowl confesando su amor a Kim Kardashian en las redes sociales y criticando a Pete Davidson, quien está saliendo con su ex esposa desde finales del año pasado.

Fox y West se habían conocido durante una fiesta el 31 de diciembre en Miami. “La conexión fue instantánea” detalló la actriz, de 32 años, sobre el primer encuentro con el músico, de 44.

Tras el primer encuentro, la pareja se trasladó a New York y protagonizó una apasionada producción fotográfica en un hotel de Manhattan. West reservó una suite y la llenó de ropa de los mejores diseñadores, un detalle que dejó sin palabras a Fox. “Después de la cena, me tenía preparada una sorpresa. O sea, todavía estoy en estado de shock. Tenía toda una suite de hotel llena de ropa”, contó en diálogo con la revista Interview.

“Kanye y yo quedamos en buenos términos”, escribió Fox en un mensaje que publicó en una historia de Instagram y que luego eliminó. También borró de su perfil todas las fotografías en las que aparecía junto al rapero.

La ruptura se conoce horas después de que West proclamó públicamente su amor por su ex esposa, Kim Kardashian, e insultó al cómico Pete Davidson. Insistió en que luchará por recuperar su antigua vida y se enfrentará a todo aquel que, en su opinión, no lo apoye en su proyecto de reconquistar a la madre de sus hijos, de quien se separó hace más de un año.

En tanto, a Kim parece no importarle el pedido de su ex marido ya que fue vista disfrutando de una cena romántica con su novio en Nueva York.

West, ahora legalmente conocido como Ye, volcó toda su ira y frustración en un mensaje contra Davidson, de 28 años. Aunque en ningún momento mencionó el nombre de Pete, el músico publicó una foto en la que aparecía el actor caminando de la mano con Kardashian.

“Miren a este idiota. Me pregunto si Instagram va a cerrar mi perfil por hablar del ex novio de Hilary Clinton”, escribió el cantante junto a la imagen, haciendo referencia a la buena relación que mantiene Davidson con la ex candidata presidencial.

Poco después, eliminó la publicación.

West, que fue diagnosticado con trastorno bipolar, también compartió un mensaje privado que le escribió el cómico de “Saturday Night Live” luego de que comenzara a salir con la empresaria. Davidson le dijo que él no quería sustituirle en su papel de padre con North, Saint, Chicago y Psalm, los hijos que Kanye tiene en común con Kim Kardashian.

“Espero que algún día pueda conocer a tus hijos y podamos ser todos amigos”, le dijo Davidson. “No. Nunca conocerás a mis hijos”, respondió el músico.

Kanye publicó el diálogo en su perfil y para dejar claro que el culebrón era real, subió inmediatamente una fotografía con un bloc de notas amarillo en el que escribió: “No me han hackeado la cuenta. 13 de febrero de 2022″.

Fuente: Infobae