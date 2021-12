Box.- A lo largo de su carrera Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha ayudado a mucha gente, desde personas que no pueden costear sus tratamientos médicos, hasta a una pintora emergente y hace unas horas Julio César Chávez Jr. le copió al Canelo por una buena causa en Navidad.

Resulta que el hijo del Gran Campeón Mexicano visitó el Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, con el fin de compartir tiempo con el personal médico que trabaja ahí y con algunos niños, para luego hacer una donación económica y apoyar la causa del lugar.

Aunque no reveló la suma que otorgó al nosocomio, el Junior se mostró contento en redes sociales por su aportación que podrá ser usada para medicinas, juguetes o comida.

“Regalé lo más importante: un tiempo a los niños y a sus padres (…) Lo más importante es que lo hicimos de corazón para Dios y para quienes realmente lo necesitan, es de parte de nuestro señor Dios que nos mandó estas bendiciones”, escribió Julio César en Instagram.

¿Cuándo se va a retirar?

El pasado sábado 18 de diciembre Julio César Chávez Jr. peleó contra David Zegarra, fue un combate poco dinámico y que ganó el mexicano por decisión unánime. El bajo nivel de esa pelea provocó que los fanáticos en redes sociales exigieran el retiro del junior y lo criticaron severamente.

“Un boxeador peruano más malo que Don Ramón le ha metido más golpes de los que le dio Maravilla Martínez y el Canelo Álvarez”, expresó una usuaria.

No obstante, el junior tiene en sus planes enfrentar al Youtuber Jake Paul y solo en un escenario se retiraría.

“Ojalá me regalen unos millones con el Jake Paul. Si me pega, me retiro, no cobro. No quiero cobrar, no quiero dinero, no quiero nada. Si no le gano, me retiro”, sentenció en entrevista con TV Boxeo.

Fuente: El Heraldo