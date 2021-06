Ciudad de México.-Falta poco para que Julio César Chávez suba por última vez a un ring, aunque se trate de una pelea de exhibición. Eso ocurrirá el sábado 19 de junio en el Estadio Jalisco, en la función ‘Tributo a los Reyes’, donde se enfrentará a Héctor Camacho Jr., hijo del ‘Macho’, antiguo rival del gran campeón mexicano.

Aunque ese duelo será la pelea estelar, la función también contará con los hijos de la leyenda mexicana, Ramón Álvarez y Anderson Silva, entre otros. Todos ellos se dieron cita en la Plaza de la Liberación de Guadalajara para llevar a cabo un entrenamiento público.

Chávez González agradeció la presencia del público y aprovechó para seguir calentando el duelo ante su rival. “Yo soy de ustedes, yo soy de la gente, y estoy aquí para darles una gran exhibición el próximo sábado. Tengan por seguro que le voy a poner la paliza de su vida a Camacho, que no se le olvide, ya se lo dije y lo repito, le voy a poner una paliza tal, que no le van a quedar ganas de volver a boxear”, comentó el ex pugilista.

Héctor Camacho Jr. No se quedó callado, pues le respondió a la leyenda para asegurarle a los asistentes que la función del sábado será un espectáculo.

“Yo lo respeto al señor, porque fue un grande y fue amigo de mi padre, lo respeto fuera del ring, pero arriba, lo voy a golpear, y se va a bajar usando un bastón”, mencionó el boricua. La función sabatina contará con 13 peleas, cuyos pugilistas también se dieron cita en la Plaza de la Liberación para llevar a cabo su entrenamiento público.

Será una cartelera que iniciará a las 4 de la tarde en el Coloso de la Calzada Independencia.