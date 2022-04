Trendy.- El cantante canadiense Justin Bieber y el rapero estadounidense Don Toliver están de estreno con su nueva canción Honest. Los géneros que utilizan son rap y hip hop y aunque Bieber generalmente se inclina por R&B o pop en este single ha mostrado una nueva faceta.

El tema fue subido al canal de YouTube de Justin Bieber contando con poco más de un millón de vistas. Ambos ya habían colaborado anteriormente junto con el Dj Skrillex en la canción Don´t Go, la que salió hace una semanas atrás.

La letra de la canción parece dedicada a alguien quien se muestra honesto y humilde. Va muy enfocada al romance ya que en sus versos describe cosas como “tú eres la indicada” y “me gusta ese color avellana en ti”:

El ambiente principal del clip es un clima invernal mientras que el canadiense y Don Toliver se muestran esquiando en motos de nieve junto con modelos que interpretan a sus parejas. A pesar de que la mayoría del tiempo se muestran tranquilos y disfrutando del momento, hay algunas partes donde comienza la acción tipo película de James Bond.

Antes de lanzar la canción el canadiense la había anunciado de una manera muy humorística pues mientras grababan el videoclip, se muestra un detrás de cámaras en el que se le observa diciendo algunos chistes y haciendo muecas. Esta parodia llamada I feel Funny hace referencia a varios datos de la vida del cantante.

Hubo una larga etapa en la que JB no estuvo activo en la creación de nueva música, esto debido a que decidió tomarse un descanso para enfocarse en su salud mental y en luchar contra la enfermedad que lo atormentaba, el Lyme.

Fue hasta el año 2020 que el cantante pop estuvo muy activo en el mundo de la música y desde ese momento no ha parado de lanzar nuevos hits. Su álbum Changes fue lanzado el 14 de febrero de 2020 con el conocido éxito del sencillo Yummy. Se aventuró en nuevas colaboraciones de las que destacan Stuck With You con Ariana Grande y Monster con Shawn Mendes.

El 8 de mayo la canción Stuck With U cumplirá dos años de haber sido lanzada, ya que durante la pandemia de Covid-19 los artistas decidieron invitar al aislamiento por medio de su clip así como también anunciaron que emprenderían una campaña de apoyo.

Todo el dinero que recaudó el single fue donado a el personal de la salud por medio de la fundación First Responders Children´s Foundation la cual se encargó de destinar el apoyo económico a este sector.

Un año más tarde, el 19 de marzo de 2021 lanzó el álbum pop Justice, el cual tuvo un buen recibimiento al tener grandes éxitos como Holy, Anyone, Ghost y Hold On. De este disco derivó la gira mundial Justice Tour que comenzó a mediados del año pasado y continua recorriendo diversos piases. De hecho, a mediados de mayo se estará presentando en varias partes de México.

Fuente: Infobae