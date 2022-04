Trendy.- Andrés García fue hospitalizado de emergencia el pasado 9 de abril, según reportó el propio intérprete a través de sus redes sociales y como muestra publicó una fotografía que le tomaron desde la camilla. La imagen incendió las alarmas entre sus seguidores y pronto surguieron especulaciones sobre qué le podría haber pasado. Tres días después, el actor reapareció en su canal de YouTube para aclarar la situación.

Desde su casa en Acapulco, el protagonista de Pedro Navaja comentó que todo se trató de una transfusión de sangre: “Queridos amigos, el día de ayer compartí con ustedes un proceso rutinario que me ayuda a mantener mi energía y mi estado de salud de manera correcta. Como ustedes pudieron ver, yo comenté que todo estaba bien”, declaró.

Afotunadamente, el oriundo de República Dominicana se encuentra estable recuperándose cerca del mar. No obstante, en medio del escándalo trascendió que el actor recibió una visita muy especial durante su estancia en el nosocomio, se trató de Karely Ruiz, una hermosa modelo con quien había convivido antes de su hospitalización.

La situación no tardó en levantar sospechas sobre un nuevo romance del intérprete, esto a pesar de que desde hace varios años sostiene una relación sentimental con Margarita Portillo. Ante las especulaciones, Andrés García se sumó a la controversia al publicar una fotografía junto a Karely Ruiz, dejando estrever que dichos rumores son falsos.

Tras lo sucedido, la modelo concedió una entrevista para Canal 6 donde narró cómo fueron sus encuentros con el galán de telenovelas. Para comenzar, aclaró que se encontraba en Acapulco, Guerrero, cuando recibió una invitación por parte de Andrés García para hacer una colaboración como parte de su próximo lanzamiento de Netflix y aceptó gustosa debido a la trayectoria que respalda al intérprete: “Grandes ligas, ya es otro nivel”.

Karely mencionó que está agradecida por la oportunidad que le ofreció el actor de El privilegio de amar y confesó que antes de involucrarse de lleno se preparará con clases de actuación: “Obviamente tengo que entrar a un curso porque no es fácil, no es nada más es que eres guapa y ya entras, no, voy a tomar un curso de actriz”.

La modelo con cuenta en OnlyFans comentó que su encuentro con Andrés García se centró en una plática sobre el proyecto y también grabaron contenido para redes sociales. Respecto al supuesto impacto que habría ocasionado en el dominicano y que, según algunos internautas, habría sido un factor determinante para su reciente visita al hospital, Karely confesó que se sentía un “poquito” culpable.

“¿Cómo no va a ir al hospital con todo esto?”, dijo. No obstante, la joven aclaró que en ningún momento hubo acercamientos apasionados entre ella y el actor, es decir que no se dieron besos y no existieron caricias contrario a lo que se especulaba.

En entrevista para TVNotas, Ruiz compartió más detalles sobre su escandaloso encuentro en Acapulco y, entre todo destacó que considera a Andrés García como su amor platónico y por esa razón soñaba con poder conocerlo hasta que su deseo se hizo realidad. Sobre su primera impresión mencioonó: “Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’… Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”.

Karely Ruiz nació en Monterrey, Nuevo León, es creadora de contenido para OnlyFans y se ha posicionado entre el gusto del público por sus esporádicas perticipaciones en programas de televisión. Actualmente su perfil de instagram cuenta con más de 131 mil seguidores, cabe mencionar que este espacio es nuevo debido a que perdió su perfil anterior.

Fuente: Infobae