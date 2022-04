Lo que escribimos como poesía consiste en todo aquello que nos vuelve la espalda para comenzar a buscar el sendero. Es decir, suponiendo que ‘escribimos’ poesía.

Desde Aristóteles quedó instituido que el sustrato, por no decir el origen, desde el cual se despliega la poesía como un hacer con palabras, es el logos, el ethos y el pathos; desde entonces también se fundó que la poesía es imitación y fábula (poesía con argumento), luego le llamamos ficción y un poco más reciente ‘imaginación’, de allí la idea de que la poesía es el arte de fingir e inventar; el lusitano Fernando Pessoa es la más relevante muestra de este decir. No obstante, la única regla que debe observar este imaginar, es que sea “verosímil” y que lo verosímil se funde en lo necesario. La poesía fundamenta una ‘verdad estética’, no moral.

Aristóteles, también en la Poética, sostiene una de las diferencias que casi todos hemos pasado por alto, porque creemos que ya sabemos todo (aplanamiento) y que algunas cosas ya no tienen utilidad. Es una cita tan referida que ya no da qué pensar y se convierte en parte de lo impensado por olvido.

Efectivamente, dice el sabio Estagirita, hay “algunos que exponen en verso algún tema de medicina o de física, y se acostumbra llamarlos poetas; pero nada tienen en común Homero y Empédocles, salvo el metro; de ahí que es justo llamarle al primero poeta y a éste filósofo de la naturaleza más que poeta”. “Para Aristóteles, la poesía de didáctica, no es poesía”, nos recuerda, Alicia Villar Lecumberri, traductora de la Poética que aquí se cita, editada por Alianza Editorial, en su sexta reimpresión de 2013.

La ‘poesía’ didáctica, como ya todos sabemos, es hechura con utilidad (útil), pretende enseñar, demostrar, educar y deleitar; en la Grecia arcaica es el método con el que ‘se enseñan’ los ‘misterios’ de la naturaleza y ciertas protofilosofías y técnicas; los romanos practicaron la ‘poesía’ didáctica prolíficamente y nos heredaron bellos y útiles tratados en verso como aquella Epístola de los Pisones de Horacio y de Dē rērum natura, de Tito Lucrecio Caro. Dos ejemplares cuyo fin es instruir.

En la actualidad, existe cierto tipo de poesía emparentada, por un sesgo teorético y negativo, con la antigua ‘poesía’ didáctica que, aunque ya no pretende instruir ni educar, su “utilidad” es denunciar, “poner a la vista”, pero no como un patentizar que funda, sino como ‘novedad’, publicidad y cuchicheo, un adoctrinar desde la enajenación que producen ideologías de transvaloración que apuestan por la supresión de la prioridad espiritual donde las grandes palabras del humanismo como igualdad, compasión, perdón, fraternidad son desplazas por la venganza, la ira, la sobrevictimización y la indiferencia; prácticas que devienen en lo ignominioso y en el aplanamiento ético del individuo, en su vertiente de la responsabilidad natural con sus semejantes y con el cuidado de la vida en que se funda el ἦθος ποιητικός.

Las ideologías son la versión espuria de las ideas. Entonces, aquellas ‘poéticas’ del falso ver, del violentar la figura ajena con ‘doble boca’ (δυστομέω), como cobro moral; poéticas del sycophantéo y eisangelia (εἰσαγγελία); “a ninguno acuséis falsamente” (Lucas-19.8 y 3.14), que se practican actualmente como ‘ajuste de cuentas del pasado’ o de “inciertas causas” de la mente, con más insensatez que virtud, vienen a ser algo así como la versión espuria y negativa de la didáctica, referida como escribidurías.

A este tipo de desempeño corresponde, por afinidad formal, el texto titulado ‘Anna y Hans’, de la autora Karen Villeda. Se trata de un poemario publicado por el Fondo de Cultura Económica y que ganó un premio nacional de poesía y la beca de Jóvenes Creadores de la Secretaría de Cultura federal. El libro en sí, no debió ser editado por esta otrora exigente institución editorial, ni mucho menos premiado, dado su nulo aporte lírico que abona a la pauperización de eso que algunos llaman, con más entusiasmo que conocimiento: poesía.

Anna y Hans es un texto estereotipado y estereotipante que adultera información y estigmatiza el Síndrome de Asperger, uno de los llamados (limitadamente) Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una enfermedad multifactorial y neurodiversa cuya etiología es compleja. El texto de Villeda, en extremo patético, banaliza y tergiversa con un fin ególatra y protagónico, la información sobre un padecimiento que lesiona las vidas de personas que lo han experimentado y sus familias, al tiempo que ultraja con infamias la imagen y la memoria del investigador, médico y siquiatra austriaco Hans Asperger.

La autora construye una caricatura insensata y sin escrúpulos de Hans Asperger, sobre todo, al imprimir sobre su imagen categorías feministas estigmatizantes, como resultado de una manera de pensar prejuiciosa que hace “interpretaciones” sesgadas, adulteradas, con base a datos dudosos, no verificados y fuera de contexto temporal y circunstancial, que lo único que muestran es una falta absoluta de ética y de responsabilidad con la escritura poética y con sus semejantes.

Un poco de aburrida investigación

En una extraña entrevista que publica la revista Nexos, firmada como “Redacción”, Karen Villeda afirma: “Cada vez están surgiendo más pruebas (que no presenta) de la participación de Hans Asperger en los programas de higiene racial en Viena. Todavía no se sabe si él ayudaba a sus pacientes mintiendo en los diagnósticos o si era un cómplice de los nazis, pues usaba palabras en sus reportes como “ineducable”, una de las palabras que funcionaba como código para aplicar la eutanasia. Lo que hice fue empezar a cuestionarme si el verdadero enfermo había sido él…”.

Villeda hace eco acrítico de las infamias difundidas por Herwig Czech, un ‘historiador’ que se hizo millonario con el libro: “Hans Asperger y la eutanasia infantil en Viena: posibles conexiones”. Czech, H. (2015) A. Pollak (ed.); aparecido también como, “Hans Asperger, National Socialism, and ‘race higiene’ in Nazi-era Vienna”, Molecular Autism, v. 9, n. 29 Herwig Czech, (2018), traducido al español en 2019 como “Hans asperger, autismo y tercer Reich: en busca de la verdad histórica”, donde el “historiador” fuerza la “interpretación” de supuestos documentos, diagnósticos, y notas de prensa, para concluir, sin presentar pruebas metodológicamente insuperables, concluyentes y verificadas, que “Asperger contribuyó a la legitimación ideológica del programa de eutanasia e higiene racial y a su funcionamiento y decidió sobre la vida de muchos niños y niñas”.

El libro de Czech, tiene su origen en una manipulación política-ideológica sionista a gran escala en la red, para degradar el nombre de Aspeger de la historia y colocar por encima al médico judío Leo Kanner. Las ‘pruebas’ que presenta Czech, son interpretaciones adulteradas por la materia prejuiciosa de su propia mente y visiones tergiversadas de inverosímiles hechos que, gratuitamente, recoge Karen Villeda y las presenta también como “pruebas” de sus “investigaciones” con el fin de justificar su activismo sexista-feminista.

El tema de Asperger fue sumamente cotizado por las editoriales mundiales entre 2015 al 2018, tras la publicación de Adam Feinstein, un periodista e investigador del autismo: “A History of Autismo…” en 2010. Luego aparecería el libro de Czech, y posteriormente, en 2019: “Los niños de Asperger. El exterminador nazi detrás del reconocido pediatra”, publicado por Planeta, de la historiadora-novelista, Edith Sheffer, quien también concluye usando ‘libres’ “interpretaciones”, fundada en sospechas, analogías, indicios, dudas y suposiciones muy cuestionables, de que el médico austriaco fue un chacal pronazi y no el benefactor que ayudó a describir (no diagnosticar) en los niños uno de los ‘trastornos del autismo’.

Hasta la fecha, Sheffer y Czech, son los dos únicos autores que ha hecho escarnio de la figura de Aperger, pero ambos retoman y citan (descontextualizado) el trabajo de Adam Feinstein, “A History of Autism: Conversations with the Pioneers (Wiley-Blackwell, 2010), quien primero menciona datos que después publicarían los difamadores, acerca de la posible implicación de Hans Asperger en el Tercer Reich. Sin embargo, el trabajo de Feinstein es más riguroso, pues incorpora entrevistas a las personas autorizadas (incluso a una hija de Asperger) “que narran con diferentes perspectivas este asunto, y reflejan la naturaleza poliédrica de unos hechos que solamente pueden entenderse en el contexto de la historia”.

Feinstein nunca hace las afirmaciones estigmatizantes que sí hace irresponsable y protagónicamente Czech, porque no existen datos suficientes ni plenamente verificados para acusar de colaboracionista a Asperger. La falacia que han usado mentes fantasiosas para justificar la falta de pruebas en acusaciones infamantes es la que dice: “el hecho de que no existan pruebas no quiere decir que no pasó”, llamada argumentum ad ignorantiam. Esta es la frase favorita de las y los insensatos para evadir la obligación de presentar pruebas fácticas.

Contra difamadores

Feinstein va más al fondo que los difamadores de Asperger al asegurar, en una entrevista en 2020 con Mercedes Belinchón Carmona, de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y traductora de Historia del autismo. Conversaciones con los pioneros, que “en cualquier nueva edición de mi libro, discutiría muy directa y profundamente la cuestión de la supuesta colaboración de Hans Asperger con los nazis. Las nuevas acusaciones contra Asperger arrancaron después de la publicación de la edición inglesa de mi libro en 2010, empezando con las investigaciones de Herwig Czech en Austria, luego seguidas por el libro de Edith Sheffer”, señala.

Y agrega: “Pero mucho más recientemente (en concreto, en 2019), he descubierto información adicional que pone en duda algunos elementos de las alegaciones de Czech y las suposiciones de Sheffer que necesito presentar, para matizar todo lo escrito sobre este tema tan importante”.

Para saber cómo surge el infame tema de la supuesta colaboración de Asperger con el nazismo, hay que desentrañar una intensa trama que confabulaciones y manipulación que da para varias novelas de intrigas. Los protagonistas son dos eminencias: el doctor Leo Kanner, judío austríaco que emigró a Estados Unidos antes de la guerra, y el doctor Hans Asperger, austriaco, cuyo nombre se usaría para nombrar un nivel de autismo. El motivo en disputa es el reconocimiento en la historia. El judaísmo estadounidense estaba celoso y quería que se llamara el síndrome Kanner, como no pudo lograrlo, echo andar una red de infamias que obligó a que el nombre Asperger fuera retirado del manual de diagnóstico de enfermedades mentales DSM-5, y estigmatizado, no logró que el síndrome se llamara Kenner, pero hizo que ahora se llame Espectro de Desórdenes de Autismo, y el nombre Asperger fuera borrado y usado para hacer “poemas” de una torpeza inaudita.

Lo cierto es que Leo Kanner no fue pionero del autismo como él mismo lo aseguró al publicar, supuestamente, primero que nadie, un artículo sobre este trastorno en 1943. Feinstein afirma que Asperger ya había publicado su investigación en alemán en 1938, y estaba utilizando el término ‘autismo’ desde principios de los años 1930, es decir, más de una década antes que Kanner. Pero fue Paul Eugen Bleuer, psiquiatra y eugenista, quien utilizó por primera vez en 1911, el término autismo.

Steve Silberman, autor de ‘NeuroTribes’, reveló que “dos de los colegas judíos de Asperger, Georg Frankl y Anni Weiss, que fueron cruciales en el desarrollo del modelo compasivo de autismo que surgió de la clínica de Asperger, fueron rescatados antes del Holocausto por Leo Kanner, el psiquiatra infantil de Johns Hopkins que se haría famoso después al afirmar haber descubierto el autismo en 1943”. Feinstein es de la teoría de que en agradecimiento a Kanner, estos dos excolaboradores de Asperger, le hablaron de sus investigaciones.

Para cerrar este capítulo, es muy importante mencionar que ninguna de las instituciones judías que investigan y persiguen, con amplios recursos y fuerte afán vengativo, a colaboradores nazis, menciona a Asperger como alguien que apoyara la depuración racial como cualquier torpe lo afirma basado en habladurías sin investigar y buscar la verdad más allá de la web.

El odio genera estupidez

Villeda degrada la imagen de Asperger con odio y rencor enfermizo, quién sabe que imagina que le hizo el médico austriaco, pero el nivel del ataque a su figura es brutal, sin escrúpulos, ni arrepentimientos. La única razón plausible para tal agresión es porque –de acuerdo a su ideología y sus dichos- se trata de un hombre-médico, aparte de las ganas de figurar con base a una fantasiosa victimización, pues se proyecta en una irreal Hanna Kalpp, un intento de personaje, a la que pretende hacer pasar como víctima de sucesos irreales para justificar una forma de pensar.

La autora usa el poema como herramienta de infamias, e intenta hacer ver al médico como un sicópata y machista. Deforma y adultera ‘datos’, que extrae de dudosas páginas de internet a las que no da crédito; a este ejercicio de ‘zapeo’ le llama sin rubor o vergüenza, “investigación”, y sobre esta deformación va a construir “su verdad”.

La prueba de lo antes dicho se corrobora con la ‘ficha lírica’ que la autora pone al inicio del libro; un recurso que no procede de su creatividad sino que copia de otros poetas, desagradablemente hombres, pero no tiene empacho en tomar sus recursos sin la honestidad de dar crédito, y dice así:

“Hans Asperger creía que el trastorno que supuestamente descubrió no se podía presentar en las niñas. No se sabe a ciencia cierta el número de niños que fueron tratados por este médico. Algunos insisten en que fue cómplice de los nazis, otros aseguran que él se robó lo que ya había sido descubierto. ¿Farsante o soñador? La duda apenas permanece. Lo que está aquí escrito es la historia rescatada de Anna Knapp, su única paciente del género femenino de la que se tiene registro”.

Primera mentira y adulteración: la poeta dice: “el trastorno que supuestamente descubrió”. No queda ninguna duda en la literatura científica ni en la historia que, evidentemente, Asperger utilizó por primera vez el adjetivo “autista” en su artículo de 1938 sobre niños “mentalmente anormales” para definir un conjunto de “psicopatías” en la infancia desde el punto de vista del diagnóstico (Volkmar 2015; Fitzgerald 2008: 1; Schirmer 2002). Expresarlo en el sentido en que la poeta lo hace, es ignominia, infamia y una manifestación de ignorancia y dolo. La literatura también refiere a Gruna Efimovna Sukhareva (1891–1981), psiquiatra infantil rusa, que igual trató a niños y describe en una publicación que apareció en ruso en 1925 y en alemán en 1926, un síndrome que llamó “psicopatía esquizoide” (Manouilenk & Berejot 2015; Sinzig 2011:3), pero sin usar el adjetivo autista que es lo que marca la diferencia en Asperger. Entonces, es falso el dicho de Villeda de que “supuestamente descubrió”.

Segunda mentira: el autismo “no se podía presentar en las niñas”. No existe ningún registro médico documental que sostenga esta afirmación insana. Esta es una conclusión por analogía a la que arriba Villeda. No obstante, siendo equitativos, puede comprenderse que piensa prejuiciosamente debido a que el estudio de Asperger se centra en cuatro niños varones. Pero también las investigaciones de Leo Kanner es sobre niños; Gruna Efimovna Sukhareva (trabajó con 6 niños); Howard Potter; también Louise Despert (psicóloga que acuñó el término “esquizofrenia infantil” y que describió algunos niños con sintomatología “autista” en los 40); y Lauretta Bender (psiquiatra) que en los 40 refiere casos de niños diagnosticados con esquizofrenia. Todas y todos hicieron sus estudios priorizando niños por protocolo de investigación, dado que es la población donde con frecuencia se presenta mayormente esta enfermedad. La afirmación que “no se podía presentar en las niñas”, es una descontextualizada y dolosa interpretación de la poeta.

Sexismo y prejuicios matan poesía

Villeda dice en una entrevista con Newsweek México: “las investigaciones me llevaron a descubrir que el doctor Asperger llegó a afirmar que las mujeres adolescentes no podían tener ningún tipo de trastorno dentro del espectro autista porque consideraba que el autismo era una forma de inteligencia prominentemente masculina, es decir, detecté que en sus estudios refleja misoginia, sexismo, y por ello nunca trató a niñas”.

Lo que afirma la poeta en esa entrevista es criminal. Asperger nunca “llegó decir que las mujeres adolescentes no podían tener ningún tipo de trastorno autista”. No existe ningún documento que respalde esta mentira de la poeta. Tampoco llamó “inteligencia masculina” al trastorno, pues el médico no era estúpido. Lo que hizo fue llamar ‘pequeños genios’ o ‘profesores’ a niños que, debido al trastorno, desarrollaban capacidades especiales. No es que fueran más inteligentes que las niñas, como perversamente dice la poeta, sino que estaban enfermos. Hay montones de bibliografía y estudios sobre este tema, que la poeta no leyó, y que desmienten la maligna intención sexista de Villeda. También es falsó eso de que “nunca trató a niñas”. Durante su larga vida, Asperger estudió a niñas y niños, e incluso modificó su descripción inicial según avanzaba en sus investigaciones. Villeda simplemente no investigó nada con honestidad y equidad.

Los investigadores T. Alcaina-Prósper, J. R. Gutiérrez-Casares, R. Gallardo y A. Pérez de la Unidad de Psiquiatría Infantil Hospital Infanta Cristina. Badajoz, refieren en el caso clínico: “síndrome de Asperger: trastorno generalizado del desarrollo específico de alto funcionamiento” de 1997, que la proporción varón: hembra en el síndrome de Asperger es elevada, el síndrome de Asperger se presenta con preferencia en varones con una relación varón/hembra de 8:1<). También advierten que “no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos en gran escala, por lo que la prevalencia exacta del síndrome de Asperger es desconocida, pero aun así parece que es más frecuente entre los varones” concluyen.

No todo lo que tiene ala, vuela

Entonces, no se trata que los estudios del autismo basados en la prevalencia de casos hombres, sean una cuestión sexista, como pretende hacer creer con malicia esta poeta, y por la cual, según su “sano criterio”, sienta que tiene la ‘obligación moral’ de estigmatizar como misógino al investigador, como ya lo hace al enjuiciar con valores fuera de contexto temporal y tergiversar la información disponible. Villeda no lo tiene cierto, pero usa los más antiguos recursos de la difamación y la ignominia: la ignorancia, la analogía y la falacia.

La poeta asume, porque así le informan sus prejuicios, que Asperger es un machista tóxico que odia a las mujeres. La justificación de su creencia es que en la investigación del médico solo hay niños y la analogía es obvia: puros niños, entonces es misógino, y quien sabe, solo faltó que lo acusara de pedófilo. Y lo de ‘cómplice de los nazis’, según su entender, es la aplicación de la regla: es cierto porque lo dicen otros y “yo te creo”. O como alguna vez dijo otra poeta insensata para justificar el daño a la vida de un escritor al que difamaron gravemente: es que hay un ‘dictamen’, creyendo con ingenuidad y torpeza que nada en el mundo se puede falsificar. En este caso, hay dos sendos libros que falsifican y manipulan datos para construir una infamia que degrada a un hombre ya muerto. No todo lo que vuela es un ave. Ni todo lo que tiene ala, vuela. La gente realmente inteligente no usa el prejuicio medieval “yo te creo” para linchar y quemar, usa la prudencia y la investigación para esclarecer, para buscar la verdad y la justicia.

A estas alturas, todo mundo debe tener claro que las “certezas” fundadas en creencias, analogías y suposiciones, mandaron a la hoguera a miles de mujeres y hombres acusadas de brujas y hechiceros. Actualmente, la infamia es el recurso más usado para destruir y estigmatizar las vidas ajenas con base a ofuscaciones, suposiciones y dichos no sustentados en pruebas fácticas, esto es, que sean pruebas -no otras ofuscaciones- y que sean óptimas, insuperables y suficientes, pues se trata del daño que se causa a vidas humanas y a las personas a su alrededor. Lo más triste, es que en pleno siglo XXI y en la literatura, haya mentes ancladas al medioevo, creyendo que son pruebas los simples dichos, las intrigas, las fantasías y las suposiciones, y lo peor, es que intentan pasar por poetas ante la indolencia crítica y la cobardía de una sociedad que se autodegrada en la inautenticidad de “valores” impuestos anónimamente.

La mentira no es creatividad

Regresando otra vez a la Poética de Aristóteles, el pensador griego también instruye sobre las reglas que debe observar la construcción de argumentos poéticos conforme a la αλήθεια (alétheia), que determina como horizonte de sucesos la existencia en cuanto λόγοι (logos). Así pues, dice, “lo que no ha sucedido no creemos sin más que sea posible, mientras que lo que ha sucedido es evidente que es posible, pues no habría sucedido si fuera imposible” (ob. cit.: Pag. 56). Esto no es otra cosa que la regla de la verosimilitud y podemos concluir señalando que la mentira, aunque es ‘el complemento oscuro’ del logos, no es en el discurso poético sinónimo de creatividad (dar forma) y malentendida desde Platón como falsificación, simulación. Ontológicamente, el ocultamiento es una condición para ‘hacer aparecer’, como ya se ha estudiado bastante, pero no es aquí el lugar para hablar de eso.

Entonces, para ampliar lo anterior, el autor de la Poética refiere: “también es evidente, por lo expuesto, que la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, y lo posible, conforme a lo verosímil y lo necesario”. Es decir, el poema, en cuanto tal, como narración, lo es desde una “apariencia” de verdad, esta verdad subjetiva, se funda en lo necesario (solo lo real es posible), en reglas que la hacen aparecer como algo no engañoso ψεύδεσθαι, presentar algo como lo que no es, irreal. No obstante, ‘fingir’ desde el lenguaje con las reglas de lo verosímil, para hablar de aquellas cosas que se entienden desde entonces como lo ilusorio, es válido, pero ‘darle la vuelta a algo’, lo invertido, por tanto, lo engañoso, no es poesía.

Queda claro, como sugiere Aristóteles, que la única poesía es αλήθεια y λóγος, (alétheia y logos), en tanto literatura, es aquella que se escribe y se argumenta, se piensa, surge de aquello súbito de lo impensado y por pensar como dice Heidegger, por lo tanto, el sabio griego remata: “queda claro que el poeta debe ser poeta de argumentos más que de metros”, y agregamos, más que de formas y soportes, (ob. cit.: pag 57).

Lo mencionado aquí es de suma utilidad para los poetas actuales que creen que el poema se constituye con habladurías y ocurrencias sin sentido; que el poema es ‘algo’ que se puede llenar de excremento mental y de prejuicios, que adquiere ‘forma’ imagen, figura, contorno, por el acomodo de líneas, párrafos, palabras, diseños, ruidos, videos y sonidos, aprendido en talleres dados por otros ciegos y tutoriales que invocan el facilismo ‘creativo’ al que le asignan nombres pretendidamente ampulosos como deconstrucción lírica, hipersegmentación, transliteración de soportes y plataformas, curadurías performáticas, experimentaciones sonoras, hipertextualidad cuántica, por citar algunos, para ‘alivianar el poema’, porque se dice que así se exploran funciones inexplicables del lenguaje y la ‘imagen’ para darle un levantón a la poesía, todo eso es falso, “el poeta es poeta de argumentos”, argumentar es pensar (pensar poéticamente), lo demás es parte de ese “neosofismo informático” que alimenta la Web 3.0.

La ‘nociva influencia’ de la copia que copia a la copia

Entonces, sirve el amplio marco de lo descrito antes, para volver a la infame escribiduría de Karen Villeda.

Con un afán, obviamente, protagónico, la poeta Villeda se aprovecha de un tema doloroso como el autismo, en esto imita a otro poeta que antes que ella uso otro trastorno neurológico (síndrome de Tourette) para también ganar un premio de poesía y publicar un libro. La diferencia entre uno y otro es la intencionalidad del discurso, el juicio moral implícito en uno y ausente en el otro. Villeda copia a Cristian Peña y Peña copia a otros que prefiere no mencionar pero los recursos que expolia están a la vista, así funciona la poesía mexicana reciente que se instituye en el plagio, la copia y la infamia, respaldada por la ignorancia y la acrítica de quienes la validan.

Lo reprobable de Villeda no es que sea mala poeta, sino mala persona. Usa la infamia para violentar la humanidad ajena y a partir de esta violencia aprovecharse para instalarse en la literatura. Intenta venderse como modelo de un “feminismo poético” usando afirmaciones como esta: “La nociva influencia de los prejuicios sexistas del médico, los cuales terminaron reflejándose en una desigualdad relacionada con la atención y el tratamiento que impacta a las mujeres y niñas. El síndrome continúa siendo significativamente infradiagnosticado para ellas debido a la persistencia de la teoría inicial de Hans Asperger”.

Entonces, para diagnosticar que Hans Asperger es una “nociva influencia”, hay que suponer que la poeta Villeda hizo por cuenta propia un estudio que la llevara a este diagnóstico original, no replicando ni tergiversando lo que dicen otros difamadores, pero es obvio que no lo hizo. Lo que dice es solo una grave afirmación infamante que copia.

También afirma, con ese poder de la ignorancia científica, que el estudio del médico tiene “prejuicios sexistas” que afectan los diagnósticos hasta la fecha (“debido a la persistencia de la teoría inicial”). La teoría inicial es historia, no es determinante para diagnósticos actuales dado la evolución de la investigación a lo largo del tiempo como lo indican los cambios en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM, que incluye por primera vez el Asperger en DSM-III, pero en el DSM-V, última edición, se modifica.

La poeta dice que los “prejuicios sexistas” del médico siguen “reflejándose en una desigualdad relacionada con la atención y el tratamiento que impacta a las mujeres y niñas”. Para asegurar esto se requiere hacer una amplia investigación sociológica en hospitales y clínicas. De haber citado una estadística confiable, le hubiera servido para ganar verosimilitud y respeto, pero no lo hace porque no existen esos datos, lo que la escritora afirma son conjeturas y suposiciones.

Asimismo, sin conocimiento alguno, pues no cita ninguna fuente científica, ni estadística, asegura que “el síndrome continúa siendo significativamente infradiagnosticado”. La abundante literatura médica existente explica que el síndrome de Asperger es una enfermedad, multifactorial y neurodiversa cuya etiología es compleja. No existe diagnóstico exacto. Afirmar que es “infradiagnosticada”, simplemente es una idiotez con saña.

Todo esto que dice esta poeta en una “entrevista” en la revista Nexos que nadie firma, da para una demanda por difamación, pues ultraja la profesión médica que en general sigue rigurosos protocolos de igualdad y no discriminación. Hace aparecer a los siquiatras e investigadores actuales como sexistas y misóginos en general, esa es una acusación grave. Lo mínimo que se esperaría de alguien honesta sería ofrecer disculpas por haber mentido tanto, pero no lo hará, al contrario, lo más seguro es que rechace que se equivocó y buscará la manera de victimizarse para evadir su responsabilidad acusando como antifeminismo lo aquí expuesto. La autovictimización es el recurso sin recurso, cuando la razón se atrofia y la responsabilidad nos alcanza.

¿Quién es “Anna Krapp”?

Por último, solo queda el asunto de “Anna Krapp”. Intencionalmente, la poeta ha dejado correr la versión y la ha reforzado en entrevistas de que “Anna” fue la única paciente mujer de Hans Asperger y “representa a todas aquellas que han sido mal diagnosticadas e ignoradas”. En la contraportada y en la ficha de su libro dice: “Lo que está aquí escrito es la historia rescatada de Anna Knapp, su única paciente del género femenino de la que se tiene registro”.

Pues bien, el que se pretenda fabular con la historia y la biografía de una persona, obliga por honestidad a precisar qué parte son reales y cuáles no; también, por integridad, no se debe tergiversarse la información para justificar la forma de pensar del autor. Karen Villeda no tiene la honestidad intelectual de precisar, explicitar en su libro ni en sus entrevistas, que Anna es solo un personaje ficticio, por lo contrario, pretende hacer creer que realmente existió y justificar así como poesía un discurso feminista espurio, en su vertiente no de igualdad, sino de exclusión de lo otro por medio de lenguajes estigmatizantes y violentos.

Respecto a su personaje, la autora dice. “Anna es una resistencia, una confrontación y, ante todo, un cuestionamiento de cómo se relaciona la historia y la enfermedad con el género. Ella desarticula el lenguaje de Hans y eso es lo que la reivindica. Para mí, la poesía es una muestra siempre viva del poder de los lenguajes”.

De lo antes dicho, cualquier lector atento se haría la pregunta: ¿cómo es que “ella desarticula el lenguaje de Hans y eso es lo que la reivindica”, si los datos y la intención del discurso poético de la autora son falsos, es decir, nada de lo que dice del médico es cierto como ha quedado demostrado? ¿Qué es lo que desarticula? ¿En qué es una resistencia Anna, si todo el ‘poema’ se funda en lucubraciones infamantes, y en una vergonzosa falta de talento para la poesía?

Al parecer, la autora no comprende bien el sentido auténtico de lo verosímil, y dice: “pensaba mucho en Anna y Hans como personajes y en la verosimilitud. Quería que fueran más que conceptos, que estuvieran alejados de las representaciones mediáticas repletas de clichés”. Al leer estas declaraciones y revisar el libro, solo se puede pensar que la autora dice estas cosas porque finge no saber, o de plano, no se da cuenta que todo lo que hizo son precisamente clichés, estereotipos construidos con representaciones mediáticas y falsedades. Sumado a tópicos como “el poder de los lenguajes”.

Si no usara el feminismo solo como herramienta de protagonismo y usufructo, como aquellas que lo usan para invadir banquetas y pasillos del metro, la poeta hubiera visibilizado con honestidad y principios la imagen de Hanna Kalmon, esposa de Hans Asperger, de la que casi no hay registros. Pero lo que hace es deformarla. Sobre esta mujer no investigó nada, pero se aprovecha de su nombre Hanna. La poeta nunca le da crédito pleno en el libro y la convierte esa criatura esteroetipada, infame y falseada que presenta.

“A lo largo del libro busco darle voz a esta niña” -dice la poeta-, “para que ella pueda decir: ‘Estoy enferma de la enfermedad que tú nombras porque ni siquiera existo para ti”. Asperger nunca le puso su nombre al síndrome que describió, lo hizo la psiquiatra Lorna Wing al rescatar a principios de los años 80 el artículo de Hans Asperger de 1944, y luego traducido al inglés por Uta Frith (psicóloga), a principios de los años 90, en su libro “Autism and Asperger Syndrome“.

Un ejemplo de cómo la poeta Villeda le da voz a la niña Hanna y que ella interpreta ampulosamente como “un cuestionamiento de cómo se relaciona la historia y la enfermedad con el género”, es el siguiente texto que está en la página 47 de su libro:

“Caca. El pipí. Caca y Pipí. Pipí y Caca están hablando sobre mí./ Tengo piedras en la panza. Zampa. /Caquitas que son piedra./Dra, dra. Doctora. Dr. Asperger./ Caca tú primero tú y luego Hans”… Luego en el párrafo siguiente, la autora escribe una serie de galimatías con las que pretende –según su intuición- ‘mostrar’ una de los efectos del Síndrome de Asperger en el lenguaje: “aNNA asTaba Santada/ Sentada Estaba Ana/ Enne Estebe Sentede”, etc., con estos “ejemplos” lo que hace la poeta es solo estereotipar a las personas con este trastorno, envilecerlo y estigmatizarlo como retraso o locura.

Antes, en la página 44 dice: “¿Entonces, quién es Hans?/ Hans es caca. Caca. Calzón. Zónca. Caca y la endeblucha de letras aes. ¡Ah, eso! Solamente que había un calzón con caca, caca de calzón. Zonca. Zarandeada me dio Hans que es mi mami. Mi. Mi habita-ción. Ción, Ción, Ción es un lugar nuevo y ahí no hay nada malo. Lo que ella es. Espermatofitas es. Espera, Anna. Nada más la vi y me emocioné, vi la caca. Caccahual. Alamo. Mobiliario color caca. Cacahuate.”

Y bueno, qué más se puede explicar para hacer entender que esas cosas a las que la autora llama ‘poemas’ no son los objetos eficientes ni los indicados para visibilizar la “historia y la enfermedad con el género”, ni para acusar, sin pruebas, de misoginia médica, a los “hombres-médicos” como dice, pero además, es brutal ‘denunciar’ misoginia medica en general, sustentada en la ignorancia, la mentira y la manipulación como ya quedó aquí demostrado.

En las investigaciones del síndrome del trastorno del espectro autista no hay nada concluyente aún, hay investigaciones en proceso con mejores técnicas que están corrigiendo descripciones antiguas en nuevos contextos temporales y sociales. El trastorno autista no es exclusivo en hombres pero es la población más visibilizada, la naturaleza es incorregible. Naturalia non sunt turpia.

Colofón

Lo preocupante de textos como el antes descrito, que son premiados por instituciones del gobierno y publicados por editoriales de prestigio, también del gobierno en México, está en que reflejan, solo como parte de una muestra mayor, la falta de analítica y delimitaciones críticas para emitir juicios eficientes sobre la validez o no de una obra poética. Significa que una parte de la literatura mexicana está sobrevalorada o infravalorada por criterios ajenos a reguladores estéticos.

El libro Anna y Hans no es una torpe casualidad, es casi la regla, hay cientos de libros de poemas que andan circulando por ahí, la mayoría premiados por jurados con criterios cuestionables dado que repiten desde hace años los mismos tópicos para ‘enjuiciar’ una obra lírica o narrativa, con lo que se profundiza el estancamiento creativo y se pauperiza la poesía.

En el caso de jóvenes creadores ha sido una constante por parte de la Secretaría de Cultura federal seleccionar ‘jurados’ conforme a criterios prejuiciosos cuyos resultados terminan en aberraciones como la descrita aquí. En certámenes y becas se premia la denuncia, el activismo político, la mentira, las “novedades”, la “publicidad”, los temas de género y últimamente lo indígena, más como prejuicio moral que como logro estético, porque se califica desde esa indigencia espiritual que es lo ideológico, desde-lo-ahí, de la “impropiedad” y lo “inauténtico” que hoy definen lo ‘políticamente correcto’ en la literatura y en las políticas culturales.

Por ejemplo, en la emisión 2021 de la beca de jóvenes creadores, se escogió un jurado para calificar la creatividad de los jóvenes en narrativa donde sólo uno de los tres elegidos tiene experiencia como narrador, Juan José Rodríguez Ramos, las otras dos: Judith Solís Téllez, solo tiene un libro de narraciones titulado “Arboleando”, publicado en 2001, hace 21 años, y una plaqueta de 1989, llamada ‘Alas’. La otra es Valeria Almada Conde, con una denuncia en contra en el Juzgado 22 Familiar del Ciudad de México desde 2014; aparece como escritora y psicóloga clínica. Solo tiene una novela hecha con “representaciones mediáticas” y clichés, llamada “Nacida Bruja”, donde ‘explota’ sin originalidad un tema comercial ‘de moda’. Este es el jurado de “sabios” en las letras que calificó prejuiciosamente los proyectos de jóvenes en 2021. Y esto se repite en las demás áreas.

Y bueno, así andan las cosas por aquí en el “mundo” de las letras mexicanas y seguramente van empeorar si no se entiende que la Poesía es donación, la donación es el acto de la suprema comprensión y el perdón, sin eso no hay humanismo, ni humanidad, ni Poesía.

