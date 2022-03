Trendy.- La afamada intérprete mexicana, Kate del Castillo, habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con el director de fotografía Edgar Bahena, a quien aparentemente habría conocido durante el rodaje de la nueva temporada de La Reina del Sur.

El medio que se encargó en dar a conocer el presunto romance fue la revista TV Notas, dentro de su publicación una supuesta amiga de la intérprete detalló que Kate se encuentra en México y tras esa convivencia en tierras aztecas ambos mostraron interés el uno por el otro.

“Ellos se conocían de la tercera temporada de La Reina del Sur, pero el flechazo se dio ahora que grabaron la cuarta temporada, pues con tanto viaje, tanto acercamiento y tanta interacción, se dio el amor entre ellos y están muy contentos”, detalló la fuente anónima para la revista de espectáculos mexicana.

Asimismo, la publicación impresa compartió algunas fotografías inéditas para dar veracidad a lo dicho en su artículo, mientras ambos se encontraban en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

“Ella está muy consciente de su relación y en realidad no se esconden para nada. De hecho, se me hace raro que aún no los capten, pues ahora que andan en México salen juntos a cenar sin estar escondiendo su relación”, subrayó la fuente a TV Notas.

Edgar Bahena

El hipotético nuevo romance de Kate del Castillo es el fotógrafo de cine, Edgar Bahena, quien según su perfil en el Directorio de Realizadores Mexicanos en su sitio web, cursó la licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Dentro de sus trabajos más reconocidos está el documental Líbranos del mal (2006) y el cortometraje de ficción Olvidarte nunca, que participó en el sexto en el Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México.

Fue a finales del año pasado que la actriz confirmó que habían concluido las primeras grabaciones de la tercera temporada de La Reina del Sur, mismas que estaban siendo realizadas en Bolivia. Cabe recordar que se tenía programado el estreno para el año pasado, pero la Pandemia de COVID-19 retrasó la producción.

Las grabaciones de los nuevos capítulos comenzaron a finales de mayo de 2021 en Colombia, después se trasladaron a México donde aparentemente arrancó el romance entre el director de fotografía y la actriz que da vida a Teresa Mendoza.

La nota publicada por TV Notas llega después de que se rumoró la orientación sexual de Kate del Castillo, luego de que se viralizara el encuentro que tuvo con Ana Gabriel en una de las presentaciones que ofreció por Estados Unidos.

Tras este tema, el padre de la reconocida actriz mexicana, Eric del Castillo, se pronunció sobre la orientación sexual de su primogénita, con el programa de Imagen Televisión, De Primera Mano.

“La ponen ya hasta de lesbiana, ya ni la muelan, ya… a las dos. Por Dios, como si no conociera yo a mi hija, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas”, enfatizó.

Asimismo, el actor de 87 años hizo un llamado para que el público no caiga en especulaciones sobre la vida privada de sus hijas y, con base en su experiencia de aproximadamente 67 años de trayectoria, comentó que la mejor decisión que puede tomar un artista en no debatir.

fuente: Infobae