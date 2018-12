Kate del Castillo pide indemnización de 60 mdd a PGR por persecución

México.- Los presidentes contaban con al menos dos casas de descanso que estaban incluidas en el presupuesto de la Secretaría de Marina, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre gastos extraordinarios que detectó en la presidencia, el mandatario dijo que él no va a utilizar esas casas.

Lo que sí les puedo comentar es que el presidente de México tenía personal y se pagaba mantenimiento para dos casas de descanso: una en Cozumel y otra en Acapulco. Y no las voy a usar. Eso sí les puedo decir”, puntualizó López Obrador.

Dijo que se enteró porque en la red interna de Presidencia se tiene conexión directa con esas residencias.

“Creo que pertenecen a la Marina, pero eran casas que dependían o eran para el uso de Presidencia, y les digo porque la tengo, todavía no he cambiado la red, y ahí aparece. Y, además, tengo la información. No vamos a usar eso. Ya eso se terminó”, sentenció el titular del Ejecutivo.