Estados Unidos.- Kendall Jenner, la hermana menor de Kim Kardashian, es un ícono de la moda y redes sociales; además, siempre cautiva con sus encantos físicos, los cuales siempre destaca por su estilo elegante y minimalista. En esta ocasión obtuvo más de 5 millones de me gusta en su última publicación de Instagram, en la que se le ve mostrando sus curvas naturales con un diminuto bañador.

En la postal se le ve posando bajo la luz del sol en medio de la playa y el mar, con su bañador de cuadros en tonos cálidos; en la parte superior, además top, llevó una prenda para nadar, en colores rojos pero con transparencias.

La modelo no planea vivir de su belleza por lo que ya ha emprendido su camino como empresaria, pues lanzó su primera marca de bebidas alcohólicas, el tequila “818”, además de tener varias colaboraciones con marcas creadas por sus hermanas como el imperio de cosméticos de su hermana Kylie Jenner y la línea de ropa de su hermana mayor Kim Kardashian.

Sin embargo, recibió muchas críticas y fue acusada de apropiación cultural, aunque posiblemente no le importó mucho. Además, constantemente también recibe comentarios de que no tiene el talento para ser una top model, a esas voces se han sumado Naomi Campbell y Tyra Banks. Es muy probable que a Kendall no le importe, pues ella figura como una de las modelos mejor pagadas dentro de la industria de la moda.

Recientemente celebró su primer aniversario con el jugador de la NBA Devin Booker, siendo uno de sus tantos romances que ha mantenido en secreto, debido a que la modelo le gusta mantener un bajo perfil en cuanto a su vida privada. No fue hasta el 14 de febrero que la modelo compartió una foto al lado de Devin Booker, donde confirmaban su romance, generando miles de reacciones a través de sus redes.