Trendy.- El actor Omar Chaparro ha tenido un gran impulso en su carrera durante los últimos años gracias a los papeles protagónicos en diversas películas que no sólo han sido proyectadas a nivel nacional, sino también en otros países.

Sin embargo, esta popularidad también ha acarreado diversas polémicas gracias a que los expertos, medios y personas se mantienen más atentos a lo que dice o hace, y en esta ocasión sus declaraciones no le ayudaron en nada.

Durante una entrevista realizada por Karla Díaz para su programa de YouTube Pinky Promiseel, fue cuestionado sobre con cuál persona del gremio artístico no volvería colaborar y por qué.

Sin titubear, el también conductor de televisión aseguró que no le gusta decir la palabra “nunca” cuando se trata de estos temas, pues se dijo una persona cambiante que no cerraría nunca las opciones de trabajar con alguien a pesar de que en su momento no hayan tenido buena química.

No obstante, señaló que en este momento sí hay dos personajes que no soporta del medio, y hasta relató que se negó a asistir al programa de uno de ellos porque, señaló, son personas “que siempre me han tirado mi*rda, pero se dedican a hablar de los demás”.

“Lo respeto, pero prefiero no convivir con personas que viven del escrutinio y de estar señalando y viendo solamente los errores de los demás (…) ni siquiera digo los nombres, pero uno está en Tv Azteca y el otro trabajaba conmigo en Telehit, tiene un apellido medio ruso”, destacó Chaparro.

Posteriormente, dudó en revelar nombres y hasta los conductores le pidieron no hacerlo por la posibilidad de que en el futuro exista una colaboración. A pesar de todo, el actor decidió hacerlo debido a “todo lo que han dicho de mí”.

Con un repentino cambio de ánimo, el protagonista de No manches Frida aseguró que, en la actualidad, no trabajaría con Horacio Villalobos ni con Kristoff Raczynski debido a la manera como se ganan la vida.

“No hablan mal de mí, hablan mal de todos. Y no es que estén enojados conmigo, están enojados con la vida, con ellos mismo, y eso me da tristeza. Quiero en realidad que les vaya bien”, sentenció Chaparro antes de dejar el tema de lado.

De inmediato, en cuanto se viralizó este fragmento del programa, comenzaron a circular diferentes reacciones por parte de las personas, incluido uno de los nombres mencionados por el actor, se trata del crítico de cine Kristoff Raczynski.

Por medio de sus redes sociales, el también guionista aseguró que no habla mal de Omar Chaparro, sólo de su trabajo como actor, el cual calificó de “mediocre”. Por ello, le indicó que sus comentarios no son “hate”, sino la verdad.

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO “ACTOR” que es bastante mediocre por cierto lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar”, señaló el escritor de la película Matando Cabos.

Por su parte, Horacio Villalobos no respondió de manera directa, pero pasada la media noche de este 12 de mayo realizó una pregunta a sus seguidores, quienes de inmediato la relacionaron con las polémicas declaraciones de Omar Chaparro.

“¿Cómo se le puede llamar a una persona homófoba y mentirosa? Sí de esos que avientan la piedra y esconden la mano. Les leo”, cuestionó el conductor de televisión.

Finalmente, el actor dedicó un mensaje respecto a este asunto. “Odiar es fácil, estar enojado es fácil, lo complicado es perdonar y decirle a alguien que [email protected] amas”.

Fuente: Infobae