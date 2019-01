La historia de niño que quiso ver a los Reyes Magos

México.-Todos tienen una historia de cómo descubrieron la identidad de los Reyes Magos, pero la de este tuitero es especial porque sus padres mantuvieron el juego hasta las últimas consecuencias. Álvaro, originario de España, compartió la historia de cómo no se enteró quiénes eran los Reyes Magos y “salvó la Navidad de toda la familia”.

Todo el mundo tiene su historia de cómo descubrió o le dijeron la verdad sobre los Reyes Magos. La mía es una entrañable historia navideña de cómo NO me enteré y así salvé la Navidad de toda mi familia. Hilo

Álvaro cuenta que un día, cuando tenía aproximadamente cinco años, su padre le pidió que fuera al clóset por los pañales para cambiar a su hermano. Fue ahí donde descubrió que uno de los juguetes que había puesto en su lista estaba guardado.

Al preguntarle a su padre sobre éste, fingió saber de qué le hablaba. “Álvaro, cuando deseas algo con muchas fuerzas, puedes verlo. No es real. Pero lo ves. Y, a veces, solo a veces, se hace realidad. Es el milagro de la Navidad”, recuerda que le dijo su padre.

"PAPA QUE NO ESTOY LOCO POR FAVOR ESTO YA NO TIENE NADA QUE VER CON LA NAVIDAD MÍRAME A LOS OJOS Y DIME QUE AHÍ HAY JUGUETES O ESTOY YO COMO UNA PUTA REGADERA PAPA"

Oye, pues que no había nada. Por cojones. Llevo a mi padre al armario y otra vez: "Yo ahí no veo nada".

Menciona que la historia fue aún más creíble porque ese año no obtuvo el castillo armable que había encontrado días antes en el armario.

¿Sabéis que es lo peor? Que no solo yo me pasé años pensando que estaba puto esquizofrénico. No solo casi se divorcian mis padres. Sino que, para preservar el secreto, LOS REYES NO ME TRAJERON ESE AÑO EL PUTO EXÍN CASTILLOS

