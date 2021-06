Ciudad de México.- Olimpia Aracely Juárez Romero, representante legal de Jóvenes Orquestas I.A.P, nos cuenta en esta segunda parte de la entrevista con Bajo Palabra, que de alguna manera la música se fue incorporando en su vida cotidiana y a lo largo de los 42 años que llevan de matrimonio con Juan Carlos Calzada Espinosa, también fundador y actual director general de Jóvenes Orquestas.

De si recuerda la primera vez que Juan Carlos le habló del proyecto Jóvenes Orquesta, una sonriente Aracely responde, “es una historia bastante larga, porque yo conozco a Juan Carlos desde hace 46 años, de los cuales 42 llevamos casados. A Juan Carlos siempre lo vi con una guitarra en la mano, de hecho me llevaba serenata, lo malo es que luego yo no estaba, yo estaba en una fiesta y él dándome serenata (ríe a carcajadas), y salía la mamá a dar las gracias por la serenata”.

Ya casados rememora Ara como le llaman todos los niños, jóvenes, mujeres y demás integrantes de este proyecto comunitario, que “ recuerdo que cuando él empezó a estar en un grupo de folclor latinoamericano, nos íbamos hasta Coyoacán con el hijo de escaso 3 años, y pues ya andábamos en esto de acompañarlo, aunque yo no tomaba clase ni me integraba para nada, pues estaba al pendiente del hijo, sin embargo, te puedo decir que desde siempre lo he acompañado en su interés de estar enseñando lo que él también aprendió”.

Recordó que en esto de la música y de andar enseñando lo que Juan Carlos aprendió “llevamos juntos desde 1985, igual los dos decidimos estudiar en la Escuela de Iniciación Artística, él me dijo vamos, te invito, nos apuntamos”.

Aseguró que a pesar de no saber nada de música, decidió inscribirse y grata fue su sorpresa que cuando salen los resultados, “los dos quedamos aceptados y pues ahí yo empecé con un poco de la música pero si fue muy honesta que no sabía mucho de música”.

Dice que el primer año si tomó la clase de guitarra clásica y todas las demás materias: solfeo, historia de la música, conjuntos corales y el instrumento, pero ya en el segundo año le dije al maestro “no puedo con la clase de guitarra porque no tengo tiempo de estar practicando pero en las demás materias, -aunque Juan Carlos no lo podía creer- pasé con puro 10”.

Andar a las carreras

Aracely dice que desde entonces andan en esto y aunque reconoce que no con un instrumento “un poco por las actividades de casa, el hijo y porque aparte nos desplazábamos dos veces a la semana a la colonia del Valle a tomar clases de música con el maestro Héctor Sánchez, ex folklorista y ahí también tomaba clases de guitarra y un poquito de bombo y el hijo chiquito de 5 años ya andaba aprendiendo”.

“Siempre andábamos a la carrera, el hijo también estudió música y andar cargando a la carrera la guitarra, el violín la mochila, de Cuautepec o de Lindavista hasta la del Valle”.

¿La música determinó su vida como pareja?

“Así es, siempre hemos andando juntos”.

Aracely asegura que en lugar de entrar en conflicto, (porque luego sucede que a la esposa no le gusta lo que hace el esposo y se pasan en pugna o discusión), ella decidió compartir, “fíjate que yo cuando vi el gusto con el que Juan Carlos daba las clases siempre lo acompañé, porque él salía mucho por su trabajo, entonces como salía mucho, luego me decía te vas el próximo fin de semana conmigo, y yo le decía que sí, nos íbamos el hijo y yo con él y aunque llegáramos a una casa de huéspedes, Juan Carlos siempre encontraba músicos, en las casas de cultura, en bibliotecas, encontraba música por todos lados”.

Recordó que en una ocasión fueron a Aguascalientes por parte de su trabajo en Telmex y “ahí me decía: ¿qué crees? conocí a Jorge, a Carlos y son músicos y saliendo de trabajar, me decía te espero en tal lado o en el centro de Aguascalientes y ahí nos vamos a la casa de sus nuevos amigos músicos”.

Dice que esos viajes eran mágicos, porque lo mismo ocurría en Guanajuato o en cualquier ciudad a donde fueran se encontraba músicos, “ahí encontré el gusto también porque dije: anda en lo de la música y anda con su trabajo, que es lo que nos da de comer, gracias a esto conozco lugares, música, artesanías, gastronomía, conozco de todo porque en lo que él andaba trabajando yo me iba a comprar las artesanías de cada estado, creo que eso me iba nutriendo”.

La música y la vida

Ara, recuerda con nostalgia que esos viajes le permitieron a ella y a su hijo Gustavo, conocer lugares, pueblitos, artesanías, músicos que los invitaban a participar en fandangos, “como que le fui tomando el gusto”.

“Soy de Michoacán y el hecho de conocer mis raíces, eso me hizo arraigarme a la cultura popular de México, a lo mejor no hablar ninguna lengua originaria pero si conocer toda las tradiciones, viajar en tren a visitar a mi abuelo era muy bonito y divertido, aunque algo costoso porque éramos 5”.

“Quizá sin saberlo este decir sí y este acompañar, fortaleció el matrimonio, el saber acoplar el matrimonio, con la familia y la música. A veces estamos en acuerdo y otras en desacuerdo pero tratamos de respetarnos, lo que somos y lo que queremos”.

Sin duda la actividad artística determinó la vida en pareja de Juan Carlos Calzada Espinosa y Olimpia Arecely Juárez Ocampo, a tal grado que su hijo Gustavo Enrique Calzada Juárez es músico profesional, quien participó con la música de la película Coco, reflexiono antes de decirle a Ara la consabida pregunta ¿algo más que quieras agregar?

“Invitar a las mujeres de nuestra edad, que aunque a veces ya nos duelen las manos o ya no vemos bien, darnos la oportunidad, sino de un instrumento pues alguna otra actividad dentro de las artes, algún curso de cocina, de repostería, siempre darnos esa oportunidad, nunca decir no puedo, nunca debemos perder la esperanza de que podemos hacer cosas nuevas aunque tengamos 60 años”.

Jóvenes Orquesta es una Fundación para la Beneficencia Pública, es un movimiento facilitador para la convivencia comunitaria de niños y jóvenes que viven en la popular colonia Cuautepec de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).