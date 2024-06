Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los partidos de oposición están en su derecho de impugar la elección del 2 de junio, pero sostuvo que fue la jornada «más limpia y libre de la historia».

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador aseguró que México no había vivido una elección tan transparente desde los comicios en los que resultó ganador el ex presidente Madero. Por ello, le recomendó a la oposición hacer una reflexión seria sobre para comprender lo que sucedió.

«Están en su derecho, pero la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia.



«No me voy a meter a dar consejos, ahora que si, no, no quiero comentar nada. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió», dijo.



Pidió al PAN no caer en la autocomplacencia, que es muy importante la autocrítica, y que también es muy importante saber rectificar, «es de sabios cambiar de opinión».