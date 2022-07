“En el mal gusto de mi época me esfuerzo por superar a todos”. Primer Manifiesto. André Bretón.

México.– Debemos al surrealismo, dice Octavio Paz, en su muy pocas veces eficiente libro El Arco y la lira[1], cierta ‘banalización’ de la escritura poética, porque el surrealismo se mal entendió como la puerta al facilismo, al caos, la sinrazón; entonces, como ahora, se supuso que cualquiera puede ser poeta y publicar sus “poesías”, ganar premios, y hasta cobrar por enseñar técnicas de “escritura creativa”, como los sofistas platónicos.

Las proclamas, los manifiestos tiznados de ideologismos marxistas, a principios del siglo pasado, pregonan la “democratización” de la poesía, el populismo ‘poético’. Por primera vez, aquello de lo que fueron condenados los poetas en “La República” es ahora su más grande virtud: lo inconsciente, la sinrazón, lo inverosímil. La insubordinación a cualquier otro plan que no sea el plan. Lo atractivo del surrealismo es su poder vulgarizador, desacralizador, irreverente, reaccionario a esa especie de ‘burguesía poética’. Se lanza contra esos otros “vulgarizadores de toda calaña que se hacen extender un diploma”,[2] dice Bretón.

“La inspiración es un bien común, basta con cerrar los ojos para que fluyan las imágenes; todos somos poetas y sí, hay que pedirle peras al olmo”[3], escribe el nobel mexicano.

‘Todos podemos ser poetas’. “Devolvemos el talento que se nos presta. Habladme del talento de ese metro de platino, de aquel espejo, de esa puerta, del cielo… No, no tenemos talento; preguntad a Philippe Soupault:..”[4], afirma el más que talentoso profeta francés.

Ansia de novedades destruye poeta y poesía

La “democratización”, la popularización, es también una pauperización: se ponen en entredicho ‘las obras’, ‘la estética’, todo es superfluo, banal, sugestiones, interpretaciones, acomodos, préstamos, plagios, activismo, calumnias, intervenciones, curadurías, hoy todo eso son “técnicas creativas”, muletas para lisiados ante la falta de ‘talento verdadero’. Lo atractivo del surrealismo es que sigue más vivo que nunca como mutaciones de la trans o hiper modernidad[5]. En el fondo el espíritu contestatario, ‘revolucionario’, transformacional, es el mismo, pero con más artificio, con mayor ansiedad de novedades; las novedades matan el esencial asombro. Hay más impropiedad y con eso una más rápida disolución de las identidades. Pero nadie ha dicho que el surrealismo es fácil.

“Todos somos creadores”, todos nos podemos hacer, y aún más, todos podemos ser poemas, todos nos podemos producir como poemas y autoexplotarnos, vendernos y si no nos compran, nos victimizamos; somos cosas, corcholatas, se autodegradan con orgullo algunas y algunos tarados; ser imágenes y actuarnos en el mundo donde el juicio estético-moral, proviene de ese instante efímero que es el like de un imbécil de aquél lado oscuro de la pantalla.

Todos somos poetas porque según Paz, “el método de Mallarmé, la destrucción creadora, o ‘transposición’, pero sobre todo, el surrealismo, arruinaron para siempre la idea del poeta como un ser de excepción”[6]. Bastante cierto.

Todos podemos ser poetas gracias a esa ‘lógica superior’ que es la imaginación, según defendían los surrealistas. Hoy a eso se llama ‘la creatividad’, algo que de lo que nadie puede dar razón cierta, pero que la indigencia mental usa para justificar cualquier cosa. Todo somos poetas de un hacer que no crea útiles o mercancías, de un oficio sin oficio que es imposible enseñar, transmitir pero que, paradójicamente, esa impenetrabilidad que, en apariencia debiera constituir lo sin reglas, en lugar de dique contra la impropiedad y la impostura, es puerta que cualquiera atraviesa. Páramo donde todos inventan doctrinas y embarraran ocurrencias de cierto ‘carácter teorético’, hasta llegar a ese punto de toque de lo que hoy se menciona como la “expansión creativa” que deviene asimismo, en un supermercado “poético”, donde como en los tiempos de Platón se cobra por la enseñanza de algo que vale cero; que es lo que es, pero no es nada y por lo tanto no se puede enseñar, ni mucho menos cobrar por ello.

Neosofismo y ‘acriticidad’

Siendo la poesía la única cosa libre que aún resiste la impropiedad del mundo, entendido como contorno, forma que la existencia crea y en la que estamos imbuidos; locus donde la mayoría existe sin saber cómo es que existe o por qué hace tal o cual cosa con “su vida”; entonces la poesía, desde esa aparente libertad de cosa sin límites que se le atribuye, se le descuidó irresponsablemente degradándola al facilismo, la andrajancia. Se le despojó del inquietante carácter sagrado para arrojarla entre las chácharas de los utilitarismos, de los cómo se hace, de los para qué sirve, de los tutoriales, de las recomendaciones de “influencer” ignorantes, y como la poesía no sirve para nada y para todo, se buscó que sirviera como escaparate del estatus, se le atribuyó un raro uso popular y a la vez clasista. Una especie de dije o adorno. En la actualidad aún hay gente rica (‘acomodada’) que paga para que poetas y poetizas mediocres le enseñan “la poesía”, lo mismo pero disfrazado como “enseñanza creativa”, como si la “creatividad” pudiera enseñarse.

Platón estaba muy molesto en el siglo IV a.e.c., por la proliferación de charlatanes, de estafadores de la poesía y del conocimiento. Los sofistas[7] y retóricos eran eso. Personajes que habían alcanzado ciertos estatutos en el ámbito de la “poesía”, de la ‘enseñanza’, ya fuese por haber ganado un certamen, ya porque eran muy hábiles para convencer y hacer relaciones públicas. Eran tiempos caóticos y decadentes, como ahora, como siempre, entonces esos charlatanes usaban sus “técnicas creativas”, sus ‘títulos’ para sorprender a un público ávido pero ya sin parámetros críticos, como ahora nos recuerda el sabio abuelo Eduardo Milán en una entrevista con Bajo Palabra.

¿Qué se necesita para ser poeta?

El tiempo de los aoidós, y los sophós, cuando la poesía era αλήθεια, el alumbrar esencial que funda y oculta, ya era simple memoria en la época de Platón, hoy estamos absolutamente perdidos. El lugar de excepción del sophós en la sociedad lo pasan a ocupar los poētḗs[8], (literatos) hacedores con palabras, individuos irresponsables con la custodia y la responsabilidad esencial del habla por la que se proyecta el ser, simples técnicos que disponían de una “creatividad” artificial “para construir” emociones, hacer sentir tristeza, arengar, reír o llorar, por eso se les asocia a artesanos, τεχνίτες, esos poetas peleaban y pelean por ganancia social, por el estatus, los premios, el reconocimiento de los déspotas, el gobierno y el dinero, como hoy también, por lo tanto no responden al llamado de lo sagrado, lo sagrado entendido no ontoteológicamente, sino como simple deber, responsabilidad con el ser, cuidado-de, custodia-de la donación recibida.

En el Fedón, Cebes quiere que Sócrates le diga por qué se ha puesto a escribir versos desde que está preso (preso es estar caído) cuando no lo había hecho antes en su vida. En esta parte viene una verdadera revelación sobre el significado de la dedicación a un oficio, a un hacer; el recibir en donación y en custodia un deber, en este caso, la responsabilidad y cuidado de la poesía. Deber, donación y cuidado son grandes palabras que requieren una exégesis distinta, aparte, pero aquí no hay lugar a ello.

Sócrates le dice a Cebes que le responda a Eveno, un sofista, quien –según el chismoso Cebes- es el verdadero interesado en saber la respuesta a esa pregunta.

“Contéstale la verdad –responde Sócrates- que no lo he hecho por rivalizar con él ni con sus poemas: bien me sé que no es tarea fácil (la ironía socrática); sino que deseaba probar el significado de ciertos ensueños (una voz que le decía: ¡Sócrates, haz música y aplícate a ello!), y cumplir un deber sagrado, por si acaso esa era la música a la que me ordenaban dedicarme”[9].

En este párrafo, el hombre escucha el mandato interno (la divinidad es inmanente, habita la conciencia) para que se dedique a la mousikē, esta palabra abarcaba desde la poesía épica, la dramática a la danza y la propia música. El deber que impulsa a Sócrates es “tengo que”, aparentemente no es una decisión personal, el mandato es lo que se recibe, pero en la orden está implícita la mousikē como donación.

¿Talento para qué?

Desde antiguo se dice que el poeta recibe dones, deberes, misterios que son algo sobrenatural, mientras que el talento es mundano, es habilidad, se desarrolla y si no se practica se pierde. El ‘talento’ es como un premio de consuelo para los que no reciben dones. Los dones son fijos, únicos, intransferibles y perennes, hasta la muerte. Todos nacen con un don, dice el cristianismo, pero la mayoría está sorda al llamado.

Sin ánimo de problematizar más en el tema de los dones y los talentos, pues este es un simple artículo de periódico, lo que nos aclara este texto de Platón-Sócrates es que no es cierta la proclama surrealista de que todos podemos ser poetas, ni de que “la poesía no exige ningún talento especial, sino una suerte de intrepidez espiritual, un desprendimiento, que es también una des-envoltura”[10].

La Poesía es donación, un deber sagrado y no una simple ocurrencia o deseo personal, como se ha generalizado. ¿Cuántas y cuántos de los que hoy escriben poesía han escuchado ese llamado del que habla Sócrates? ¿Cuántos ven este oficio como un deber sagrado y no como esa actividad egolátra que los impulsa a vigilar todo el día el número de seguidores en sus redes sociales?

La popularización: cualquiera puede ser poeta, acompañado de no se necesita ningún talento especial cuando se tienen “las 15 mejores aplicaciones de escritura de poemas para Android que impulsarán tu creatividad”, sumado a talleres donde cualquiera “enseña” técnicas de la “escritura creativa”, terminó por llenar de mierda los contendores sagrados, los estantes de la poesía.

‘Sensibles’ y ‘poéticos’

Es decir, si entendemos lo que dice Sócrates, debemos concluir que la poesía no es algo a lo que cualquier puede dedicarse como última opción porque cualquier otra cosa le pareció, o demasiado trabajosa, o demasiado difícil de aprender. Pero en los hechos eso es lo que ocurre y por eso donde se levante una piedra sale un poeta. Se cree que para hacer poesía no se necesita de ningún saber profundo, ni pensar en nada. Basta con ponerse “sensibles”, “poéticos” y asistir a unas cuantas sesiones de algún taller dado por algún otro ignorante, pero con diploma, libros y algún premio y listo, ya hay magia.

Luego allí, entre otros como tú, que no saben de qué diablos están hablando, celebran tu primera tontería a la que llaman poema y la publican en algún blog donde alguien le pone un dedito para arriba. Luego de eso no hay dios que te quita la creencia de que ya eres una o un poeta con todas las de la ley, y sigues así hasta que, aprovechando la ausencia de crítica y la estupidez ilustrada, otros como tú, te dan un premio, lo que sigue es una intensa labor de relaciones públicas para que te publiquen tu primer librito y te den una beca, como le pasó aquella “poeta” que calumnió a Asperger copiando mentiras e infamias de la red que luego vendió a otros estúpidos como proyecto de poesía. Nadie, ni su famosa mentora notó la estafa, ni lo mal hecho del ‘libro’. Lo único que les importó fue que el tema era feminista y se victimizaba a la mujer. Conaculta le dio la beca de jóvenes creadores y el Fondo de Cultura le publicó un libro por intervención de “su mentora”.

En la práctica de la poesía existe siempre el camino corto, la ruta tramposa, ese andar es el de la deslealtad con lo que podría llamarse el espíritu esencial de la poesía, αλήθεια. Esto es así porque quienes lo andan van a ciegas, pero tampoco les interesa buscar, saber qué diablos es realmente la poesía, solo quieren su explotación comercial, sus likes, sus becas, sus libritos, su fama. Las y los “poetas”, son cazadores de novedades, viven en la impropiedad, como dice Heidegger, no se pertenecen, le pertenecen a la publicidad. Buscan temas trendy en las redes, se adhieren a movimientos emergentes porque son tendencia; no profundizan en nada, tienen “cultura general” de algunas cosas; si pueden se victimizan, calumnian sin miramientos, van con la mayoría, si padecen alguna enfermedad, se autoexplotan sin pudor alguno. De la lástima y la indigencia espiritual hacen obras y carreras poéticas, se autoproducen en el dolor y en la explotación comercial de experiencias traumáticas propias y ajenas. Todo es espectáculo, todo sirve para las redes sociales, para ganar likes, usuarios, de toda esa chatarra y estafa existencial está llena la literatura, ahí donde la poesía ya no existe.

Por si no quedó claro

Rebobinando, para los que llegaron hasta aquí y se perdieron: 1.- Tiene razón Paz, no siempre pero sí esta vez. El despelote que hay en la “poesía” en estos días se le debe al liberalismo surrealista. No se está diciendo que eso es malo o bueno. Solo que ahí comenzó, luego se echó a perder un poco más con la llegada del internet y las redes sociales. Hasta ahorita así vamos.

2.- ¡Lástima! No es cierto que cualquier puede ser poeta. Hay que escuchar la voz de la donación, sin eso no hay nada. ¿Qué diablos es eso?, pues lee a Platón y otros griegos. Quizá repliques enojada o enojado: “pero ya tengo varios libros publicados, tres premios, dos becas y más de mil seguidores en mi Facebook”. No importa, nada de eso significa que has hecho poesía. A lo sumo, solo significa que la estupidez ha sido benevolente contigo y que la verdadera critica (que la hay pero es muy cara) te ha ignorado. Debes agradecer tu existencia, si eres como Elisa Díaz Castelo, o ese grupito de las “nenas de la poesía” que usan el activismo para hacerse notar, que la crítica en México no existe, por lo tanto ninguna opinión seria los valida, existen por la estupidez y la falta de lectores. La crítica ha sido sustituida por comentarios imbéciles de las redes sociales, por editoriales e instituciones culturales donde se trafica por afinidades y recomendaciones. En México, unas diez poetas de provincia, entre ellas, Beatriz Pérez Pereda, son más auténticas, mejor hechas que Díaz Castelo, pero no tiene sus ‘recomendaciones’, con guiño.

3.- No debemos autoexplotarnos comercialmente, no somos poemas. Hay que evitar hacer espectáculo y venta del dolor y las desgracias, una de las grandes diosas de la poesía es Aidos, la dignidad humana. Sócrates se da cuenta que no tiene talento para la creación de mitos, la creación poética, y dice que el poeta, si es que quiere ser poeta, debe componer mitos y no razonamientos. Esta es su disculpa porque agarró unas fábulas de Esopo y “de ésos hice poesía con lo primero que me topé”. Obvio, él reconoce que eso que hizo no es poesía. Su acto se llama integridad. Bueno, se supone que ya entendiste.

4.- Surrealismo y el creacionismo no significan facilismo como se cree. Ambos recursos son atractivos porque logran su magia al validar el εικόν sobre el pensamiento, a través de imágenes inauditas, súbitas buscan desconcertar al espíritu para probar ’su error’. Luego pues, Huidobro parece un loco pero es un Poeta que responde al deber, al Llamado, no es un X. Volviendo otra vez a Paz, dice, al mencionar la escritura automática, que la pasividad que exige ese tipo de escritura “implica una decisión violenta: la voluntad de no intervenir. La tensión que se produce es insoportable y solo unos cuantos logran llegar, si es que llegan, a ese estado de pasiva actividad[11]”. Ta difícil, pues.

5.- No todos podemos ser poetas. Tampoco ‘cada poema es un mundo’, quien dice eso es un ignorante, ya usamos aquí muchas veces la palabra estupidez. La frase ónticamente trivial de “tener mundo” que, se relaciona al refrán “cada cabeza es un mundo”, y se desplaza ‘creativamente’ a cada “poema es un mundo”, es ónticamente un problema, dice Heidegger. “Resolverlo no requiere nada menos que definir antes el ser del “ser ahí” en forma ontológicamente satisfactoria”[12]. Y bueno, esto es necesario porque hay poetas que pretenden dar talleres “teórico-prácticos” con el título o concepto de “cada poema es un mundo”. Y finalmente, el número 6, es el fin, se acabó.

Notas y citas

[1] Paz Octavio, El arco y la lira. El poema, la revelación poética, poesía e historia, 3ª ed., México: FCE, 1972.

[2] Manifiestos del surrealismo. Trad., prólogo y notas de Aldo Pellegrini, Edit. Argonauta. Segunda edición: julio 2001, Buenos Aires. Pág. 68.

[3] Op. cit. Pág. 246.

[4] ibíd. Pág. 46.

[5] Transmodernidad. Rosa María Rodríguez Magda. -Rubi (Barcelona): Anthropos Editorial, 2004.

Filosofía de la cultura y transmodernidad: ensayos. Enrique Dussel. UACM. 2015..

[6] Op.cit. Pág. 276.

[7] “Sofistes” fue en un primer momento, todo hombre que sobresalía en un arte, un hombre hábil, divino, experto en algo. Segundo definición: filósofo, sabio. Tercera: en Atenas, a partir de la mitad del siglo V a.e.c, significa un maestro en filosofía o elocuencia. Platón usa la palabra en este sentido en el Protágoras. Solo después, la usará en mal sentido para designar así a los charlatanes e impostores, él la populariza. (Platón, Diálogos dudosos. Juan B. Bergua., Ediciones Ibéricas, Madrid, 1960. Pág. 118.

[8] Poesía y mentira: la crítica de Platon a las poéticas de Homero, Hesíodo y Píndaro en el Ion y en República 2. Giselle von der Walde. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Humanidades y Literatura. Ediciones Uniandes, 2010.

[9]Diálogos III. Fedón, Banquete y Fedro. Traducciones, introducciones y notas de Carlos García Gual (Fedón), M. Martínez Hernández (Banquete), y E. Lledo Íñigo (Fedro). Editorial Gredos. Madrid, España 1988. Págs. 32, 33.

[10] Op. cit. Pág. 276.

[11] Op. cit. Pág. 247

[12] El ser y el tiempo, Martin Heidegger: trad., de José Gaos. 2da edición, México, FCE. 1971. Pag. 70