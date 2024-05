Tabasco.- La llamada Quinta Grijalva, fue un lugar que los gobernadores tabasqueños usaban como residencia temporal mientras duraban en el mandato. Eso fue en otros tiempos, ahora quien pretenda usar esa mansión para habitar, se vería como alguien de pésimo gusto y reflejaría su aldeanidad y malas costumbres.

Esa mansión (la Quinta), tal y como está, es un objeto histórico. Es parte ineludible de la memoria de los tabasqueños que debe conservarse, sin cambio alguno, para que sea siempre ese recuerdo imperecedero de un periodo de discriminación, vilezas y exclusión que ha vivido Tabasco. La Quinta Grijalva es el recordatorio de la soberbia de los gobernadores tabasqueños que imponían sus gustos y “sus ideas” por encima del bien común; algo que nunca debe volver a repetirse.

Esta política de la ocurrencia, fue lo mismo que pasó durante el periodo de dos repudiados alcaldes de Villahermosa, hoy Villafea, que en su política “modernista” y corrupta, mandaron a transformar los parques públicos de la capital porque según su apreciación ya eran viejos y necesitaban modernizarse. Lo hicieron sin consultar a nadie. Mandaron a los medios de comunicación afines que buscaran a supuestos artistas locales para que opinaran sin conocimiento alguno, y así justificar sus ocurrencias corruptas.

Fue así como se arruinó el parque Juárez, el Parque de la Paz, Plaza de Armas, entre otros lugares simbólicos de Villahermosa. Hoy la ciudad de Villahermosa, prácticamente es un amontonamiento urbanístico, falto de estética y con mal funcionamiento. El motivo de estas remodelaciones no fue otro que beneficiar a esos constructores que les dieron dinero y favores a esos candidatos durante sus campañas políticas para lograr ser alcaldes.

Esta misma política depredadora de la cultura y la historia sigue repitiéndose. La “propuesta” del candidato de Morena, en Tabasco, Javier May Rodríguez, de convertir la Quinta Grijalva en otra cosa, en un “Complejo Cultural” que nadie ha pedido, lo único que busca es beneficiar a los constructores que le han dado dinero y favores para su campaña política, porque no existe otra justificación.

Convertir la Quinta Grijalva en otra cosa, lo único que haría sería despojar a ese lugar de todo lo simbólico y lo histórico que debe preservarse. Las remodelaciones o adecuaciones, transforman el orden de lo simbólico. Es como si pretendiéramos remodelar las ruinas mayas para convertirlas en un complejo cultural.

May Rodríguez no tiene en su cabeza la más mínima convicción cultural, a la hora de hacer esta propuesta. Lo hace solo porque alguien así se lo dijo y porque pretende copiar lo que López Obrador hizo con una sección del parque de Chapultepec. Una sección, que dicho sea de paso, no representa nada histórico, no es símbolo de nada. Un pedazo de terreno en Chapultepec, sin utilidad, no es igual que una construcción histórica como la Quinta Grijalva.

En esa sección de Chapultepec, López Obrador y la corrupta secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, decidieron gastarse más de 11 mil millones de pesos del presupuesto cultural nacional, que solo benefició a un consorcio de constructores. Dinero que dejó de invertirse en el desarrollo, capacitación, enseñanza, promoción y difusión del arte y la cultura del país. Los creadores culturales en México siguen debatiéndose en la indigencia. Porque hay una indigencia cultural nacional, incluso más de la que ya había en los sexenios anteriores.

En Tabasco, un candidato sin ideas propias, sin proyectos propios, busca copiar y repetir planes y proyectos que son para otras realidades y otras necesidades. Tabasco no necesita otro complejo cultural que, además requerirá varios millones de pesos para mantenimiento, y de esa parte nadie habla.

En Tabasco ya existe el complejo cultural CICOM, está ahí, semidestruido, semiabandonado, subutilizado. Sin dinero para mantenimiento. También hay una biblioteca, una de las mejores de Latinoamérica con treinta años de atraso, falta de tecnología y de acervos. ¿Por qué en lugar de gastar en una obra faraónica que nadie está pidiendo, mejor se invierte en recuperar el Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca-Maya (CICOM)? Una obra única en todo el país.

La Quinta Grijalva es parte del patrimonio intangible de los tabasqueños, transformarla en otra cosa es atentar contra esa misma memoria colectiva. Es atentar contra la historia misma.

La Quinta Grijalva debe dejarse como está, solo debe abrirse al público, adecuarla como museo porque ahí no hay nada, todo se lo han robado los gobernadores que han pasado por ese lugar.

La Quinta Grijalva, no es ni siquiera una gran extensión de tierra como lo es la tercera sección de Chapultepec, es solamente un pedazo de terreno. La Quinta debe conservarse y mostrarse como memoria viva de un periodo en que Tabasco era gobernado por mandatarios imbéciles. Gobernadores abusivos y culturalmente ignorantes que no atendían ninguna otra razón que no fuera la que ellos querían imponer a como fuera. La pregunta es si en realidad ese periodo ya pasó.

LA QUINTA GRIJALVA, CASA DE GOBERNADORES

A la salida de Francisco J. Santamaría, Manuel Bartlett asumió el cargo de Gobernador el 1 de enero de 1953. Y es él, el que considera necesario que haya una casa para que la habiten los gobernadores. La hija menor del licenciado Bartlett, la señora Lelia que apenas tenía cinco años cuando llegó con su familia a Tabasco, recuerda:

“Llegamos a una casa de huéspedes ubicada frente a correos que era de doña Chabela Rullán. Después de 1a elección, nos encontramos con que no existía una Casa de Gobierno y nos cambiamos a un departamento en contra esquina del hotel María Dolores. Pero mi padre quería una casa que fuera más adecuada y pensó en la Quinta Isabel, así que fue a Veracruz para hablar con el licenciado Santamaría, quien estaba reacio a la venta, pero al fin se realizó el trato y el Congreso autorizó la compra”.

El Honorable XL Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, expidió el decreto número 187 el 29 de abril de 1953, para legalizar la adquisición de “[ … ] una finca apropiada con las condiciones necesarias de comodidad y seguridad que pueda destinarse a Residencia del Titular del Poder Ejecutivo y de su familia. (Crédito: detabascosoy.com/quinta-grijalva)