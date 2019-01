Lady Gaga sorprende a fanáticos con dueto con Bradley Cooper

México, (Notimex).- Ante el estreno de un documental que expone historias de abuso sexual por parte de Michael Jackson, la familia del cantante manifestó su enojo por el “linchamiento público”, pues asegura que es “100 por ciento inocente” y sólo se trata de mentiras sin ninguna prueba o evidencia.

La familia Jackson aseguró que los creadores de la película “Leaving Neverland”, que se estrenó este fin de semana en el Festival de Sundance, no estaban interesados en la verdad porque nunca entrevistaron a ninguna persona que conociera a Michael, “excepto a los dos perjuros y sus familias. Eso no es periodismo, y no es justo, pero los medios de comunicación perpetúan estas historias”.

En una carta en la que manifestó el enojo porque los medios sin tener una prueba o evidencia física deciden creer a dos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos, la familia de “El Rey del Pop” aseguró que se hizo un trabajo con oportunistas, pero “los hechos no mienten, la gente lo hace. Michael Jackson fue y siempre será ciento por ciento inocente de estas falsas acusaciones”.

Recordó que Michael fue sometido a una investigación exhaustiva que incluyó una incursión sorpresa de Neverland y otras propiedades, así como un juicio por jurado en el que se descubrió que Michael era “completamente inocente”, porque nunca hubo una sola prueba de nada. Sin embargo, los medios de comunicación están ansiosos por creer estas mentiras, afirmó.

“Michael siempre puso la otra mejilla, y nosotros siempre lo hemos hecho cuando las personas han ido tras los miembros de nuestra familia”, esa es la manera de Jackson. Pero no podemos quedarnos quietos mientras este linchamiento público continúa, y los buitres y otros que nunca conocieron a Michael van tras él. Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario no se hubieran hecho estas acusaciones”, destacó en el documento.

El documental que se estrenó el fin de semana se centra en los relatos de Wade Robson y James Safechuck, quienes afirman, sin lugar a dudas, que fueron abusados sexualmente por Jackson en los años 90.