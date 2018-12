Las canciones navideñas que no pueden faltar en tu fiesta

México.- Como todo festejo y en casi todo el mundo, la música surge como una de las herramientas principales que alegra nuestras almas y es un ingrediente fundamental en el festejo.

Tratándose de la inminente llegada de la celebración del nacimiento del niño Jesús, la Navidad conserva ese espíritu especial, donde solidaridad, unión, paz y esperanza, afloran de cada uno de nosotros. Por eso, nos permitimos armar una playlist con la idea de ir palpitando la llegada de la fiesta más esperada por los fieles católicos, con una selección musical de lo más ecléctica pero con un hilo conductor: sólo canciones navideñas.

Son ocho artistas con tracks que han sonado a lo largo de todas nuestras vidas, y un plus en video. Mientras escuchas el playlist que te preparamos, no dejes de leer las descripciones que preparamos para ti de cada canción:

1. Daryl Hall & John Oates – Jingle Bell Rock

No porque tengamos nuestro corazoncito puesto un poco en los 80 elegimos a este dúo que cobró vida en Philadelphia en 1967 y que se ha dado el lujo de vender 40 millones de discos a lo largo de toda su historia. Aquí lo presentamos con una canción icónica compuesta por Bobby Helms en 1957.

2. Queen – Thank God It’s Christmas

Más allá que ahora haya ganado nuevamente popularidad por la película “Bohemian Rhapsody” protagonizada por Rami Malek (Mr Robot, entre otras), la banda de Freddy Mercury, John Deacon, Roger Taylor y Brian May, ha tenido numerosos discos, pero ninguno como The Works, de 1984. Primero por contar con composiciones como “Radio Ga-Ga” y muchas otras, de las cuales destacamos “Thank God It’s Christmas”, escrito por May y Taylor, lanzado como single de navidad en ese año y que ahora forma parte del paquete digital que disponibiliza Spotify.

3. Dean Martin – Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!

La versión de Dean Martin del ya clásico que popularizó el barítono y trompetista Vaughn Monroe en 1945, tiene algo más de cinematográfico que haber sido compuesta durante una ola de calor que por aquellos años azotó California: es la canción que anima casi todos los finales del filme “Duro de Matar” -Die Hard-, saga protagonizada por Bruce Willis, cuando el policía bueno triunfa sobre los villanos dándoles la paliza de su vida.

4. Luis Miguel – Santa Claus llegó a la ciudad

Clásico del “Rey Sol” de su disco Navidades de 2006, que contiene nueve canciones navideñas, entre ellas la versión en español de “Santa Claus is coming to town” que además de Luismi fue grabada por numerosos artistas como Bing Crosby, Mariah Carey, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, Chris Isaak, Michael Buble y los The Jackson 5.

5. Nat King Cole – The Christmas Song

Esta versión de 1961 puede hacer emocionar casi a cualquiera. Compuesta en 1945 por Bob Wells y Mel Tormé, la reedición 2018 del álbum homónimo de Cole forma parte de un release “expandido” con 19 temas remasterizados. Imperdible el álbum completo.

6. José Feliciano – Feliz Navidad

En la eclecticidad de nuestra selección, el sexto casillero es para el portoriqueño José Feliciano, quien en puño y letra se alzó con sin duda una de las composiciones más conocidas en la história de la música, que curiosamente alcanzó el número 44 en el chart latino de Billboard de 1970.

7. Michael Buble feat. Thalia – Feliz Navidad

Después de Feliciano les va a quedar ganas de escuchar “Feliz Navidad” nuevamente, y aquí sin duda la versión -bastante similar a la original- del “crooner de los tiempos modernos” y la hija dilecta del pop mexicano: Thalía, cumple su cometido. La interpretación forma parte del disco de Buble “Christmas” de 2011, que incluye 19 canciones estacionales y religiosas como el Ave María, Silent Night, Jingle Bells y muchos más.

8. Eric Clapton – White Christmas

De la cantidad de discos con canciones navideñas con artistas de aquí y allá, uno de los que más nos sorprendió fue el de Clapton -intitulado “Happy Xmas”-, donde el talentosísimo guitarrista se luce en 14 clásicos estacionales, con versiones blues, rock y pop, como sólo el sabe.

Y uno que queda no puede quedar fuera de la lista es la versión de Jingle Bell Rock, por el gran Billy Idol.

¿Cuál añadirías a la lista?