Las novedades de WhatsApp para este 2019

México.-WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes que tenemos en nuestro teléfono. Es una de las imprescindibles, y aunque seamos de los que intentamos ir con apps alternativas, como Line o Telegram, al final tenemos un numeroso grupo de conocidos y amigos que solo utilizan WhatsApp, por lo que toca instalar la aplicación de Facebook.

Por eso, o por si ya la tenéis como app principal, vamos a contaros cuáles serán las funciones y novedades de WhatsApp más importantes de 2019.

WhatsApp no es una aplicación perfecta. De hecho, le queda bastante para serlo, pero cada año se introducen una serie de cambios para intentar contentar a más y más usuarios. 2018 no ha sido un año nada malo en este sentido, aunque de momento no tenemos noticias demasiado halagüeñas de cara a WhatsApp en 2019.

Y es que, además de algunos emojis nuevos, las novedades de WhatsApp en 2019 se centran en la seguridad, los dispositivos en los que va a estar disponible… y en la publicidad. Sí, WhatsApp va a dejar de ser gratis, y es una de las funciones y novedades de WhatsApp en 2019 que os contamos a continuación.

2018 ha sido un año particularmente bueno para la aplicación, y es que hemos tenido un par de actualizaciones importantes que han añadido elementos que, sí, ya estaban en otras aplicaciones de mensajería, como Line o Telegram, pero que los usuarios de la aplicación más utilizada para enviar mensajes han agradecido sobremanera (y la han recibido con los brazos abiertos).

Para empezar, este año WhatsApp se actualizó para recibir los GIF. Llegaron de manera algo tímida, pero por fin podemos mandar GIF a nuestros contactos. Poco a poco, la opción se ha ido puliendo hasta el punto de integrar un buscador en el teclado, algo muy útil para no tener que ir a una página web, buscar el GIF que queramos, descargarlo y, luego, subirlo a WhatsApp.

Otra de las novedades de WhatsApp han sido los stickers. Sí, también sabemos que en Line y Telegram llevan muchísimo tiempo, pero la llegada de los stickers a WhatsApp ha sido un soplo de aire fresco para la aplicación y para la manera de comunicarnos. Además, ha despertado la imaginación de los usuarios, que cuentan con herramientas para crear sus propios stickers.

También ha habido una serie de actualizaciones para mejorar el consumo de vídeos sin tener que elegir si queremos ver un vídeo o hablar con nuestros contactos, así como la mejora de la viodellamada y la gestión de grupos. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en las características clave, novedades y funciones de WhatsApp de cara a 2019, ya que hay tres puntos muy importantes de cara a los próximos meses.

Móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2019

Como cada año, hay móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar. Como todo, las aplicaciones se actualizan, y aunque a Facebook le da igual que tengamos un móvil del Pleistoceno, pero que funciona de maravilla, lo cierto es que hay características que, por los motivos que sean, pueden ser demasiado ”pesadas” para el dispositivo o el sistema operativo.

Y es que, cuando una aplicación se actualiza, los responsables tienen que mirar qué sistemas operativos, o qué versiones del sistema, mejor dicho, son las más extendidas. Eso sí, no os preocupéis porque lo más seguro es que el móvil en el que estáis ejecutando WhatsApp ahora mismo no quede inservible en unos días.

Solo debéis preocuparos si tenéis un Nokia S40, ya que es el móvil en el que WhatsApp dejará de funcionar en 2019, concretamente el último día de 2018. El S40 es un móvil con más de 10 años a sus espaldas, y si tenéis uno aún como móvil principal no os dejéis preocupar porque WhatsApp deje de funcionar, sino que debéis dar gracias porque cargue (aunque, bueno, es un Nokia de los ”de verdad”).

A partir del 1 de febrero de 2020, WhatsApp dejó de funcionar en todos los móviles Android con la versión 2.3.7, así como en todos los iPhone con iOS 7. Si nos fijamos en modelos concretos, WhatsApp tampoco funcionará en los siguientes dispositivos:

Móviles Windows Phone 8.0

iPhone 3GS con iOS 6

Nokia Symbian S60

Blackberry 10

Móviles con BlackBerry OS

Si tenéis uno de estos terminales, tendréis que dar el salto, algo que no es complicado si no queréis gastar mucho dinero gracias a los grandísimos móviles chinos de gama media que hemos recibido estos meses.

Seguirá la lucha contra las fake news

Este año hemos tenido varios frentes polémicos en lo que al mundo tecnológico se refiere, y uno de ellos han sido las fake news. Las noticias faltas, por ejemplo, parece que decantaron las elecciones estadounidenses a favor de Trump, algo que está unido a Facebook… y, por ende, a WhatsApp.

En una campaña de limpieza de imagen, parece que la compañía de Zuckerberg quiere limpiar WhatsApp de noticias falsas y, por eso, hace poco estrenaron una función para limitar las veces que se puede reenviar un mensaje por WhatsApp. El primer paso fue añadir la etiqueta ”Reenviado” para que los usuarios supieran que no era información original.

El siguiente paso fue restringir a 20 el número de usuarios a los que se puede reenviar el mismo mensaje, una manera de luchar contra el spam, pero ahora son bastante más restrictivos. Y es que, recientemente WhatsApp se actualizó para limitar a cinco personas los reenvíos.

Esto es algo que ocurrió en la India, donde incluso han llegado a morir personas por las noticias falsas, pero poco a poco, WhatsApp irá aplicando esta limitación, también, en otros países. Es una medida muy importante de WhatsApp para 2019 y una herramienta para combatir las fake news.

Y los anuncios en WhatsApp

WhatsApp va a dejar de ser gratis. En el pasado, había que pagar una pequeña cantidad para utilizar WhatsApp, pero cuando Facebook entró en juego, eso se acabó y WhatsApp se mantuvo como aplicación gratuita sin ningún tipo de pago por una versión premium.

Sin embargo, eso se acabó. No, no vamos a tener que volver a pagar para utilizar WhatsApp, pero en 2019 llegará la publicidad. Y es que, hay varias maneras de monetizar una aplicación gratuita. Una de ellas es mediante la gestión de datos de usuarios, algo que Facebook no ha hecho muy bien y que, de hecho, le ha costado algún disgusto a Mark Zuckerberg. La otra forma es mediante la publicidad.

Nada es gratis, y menos una aplicación tan importante como WhatsApp. Se sabe desde hace unos meses, pero una de las mayores novedades de WhatsApp para 2019 es que llegará la publicidad. Ahora bien, ¿cómo serán esos anuncios?

No es que nos vaya a saltar un anuncio antes de entrar a hablar con uno de nuestros contactos, la publicidad de WhatsApp aparecerá exactamente igual que en Instagram (también de Facebook, qué casualidad). Entre los estados e historias de los usuarios, los anunciantes podrán colocar sus productos.

Ahora bien, ¿cómo pagamos los usuarios? Con nuestros datos, gestionados por Facebook, que se enviarán a las agencias para mostrar publicidad, supuestamente, personalizada.

Esta será la mayor novedad de WhatsApp en 2019 así que, si utilizáis los estados e historias, ya te puedes preparar para los anuncios en WhatsApp, algo que llegará a comienzos de año a Estados Unidos y se propagará gradualmente por el resto de regiones.

No todo iba a ser tan serio como las funciones de WhatsApp para limitar noticias falsas y la publicidad, también hay espacio para los emojis. Muchos de nosotros nos comunicamos, prácticamente, con estos emojis, y muy pronto llegarán, si atendemos a Wabetainfo, 357 nuevos emojis.

Y, hasta aquí, nuestro repaso a las novedades de WhatsApp más importantes de cara a 2019. Ahora solo falta que la app nos sorprenda con herramientas tan útiles como las que ofrecen compañías externas, como la posibilidad de programar mensajes o de reproducir el audio a diferentes velocidades.