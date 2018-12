Lastima Morena insensiblemente al campo mexicano, lamenta René Juárez

Ciudad de México.-El líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que hasta el momento desconocen el contenido del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, pues está siendo estructurado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista, el legislador priista dijo que el campo no está atendido, “está desprotegido, fue lastimado presupuestalmente de una manera absurda, inaceptable, que habla de una enorme insensibilidad para entender un fenómeno que es factor de gobernabilidad, ahí están afuera los campesinos”.

Rechazó que sean sólo organizaciones ligadas al PRI las que están bloqueado San Lázaro, pues son de todos los partidos, “pero en el campo mexicano hay una expresión que los une, que es la sobrevivencia, hacer que la tierra se coseche y dé algo para comer.

“Esa gente que está afuera, la gran mayoría vive del campo y necesita el apoyo del gobierno, no se les puede tratar como se les está tratando”, justificó.

“Aquí acaban de decir que se está negociando. Con nosotros no está negociando nada. No, no, con nosotros no está negociando nada, nosotros queremos justicia y equidad”, subrayó Juárez Cisneros.

Sostuvo que no quieren privilegios, “no queremos absolutamente ninguna canonjía. Queremos equidad, justicia y un presupuesto equilibrado que responda a las demandas y a la realidad y la circunstancia que vive México”.

También señaló que en el PRI no están “de acuerdo con el menosprecio, con la humillante forma en que están corriendo a pobres trabajadores que ganan tres mil pesos a la quincena”.

“Esa pobre gente, con tres mil pesos a la quincena, yo pregunto qué privilegios puede tener una jefa de familia que se levanta a las cinco de la mañana, deja a sus hijos, agarra dos camiones y el Metro para poder llegar a ganarse la vida dignamente”, aseguró.

