México.- Laura Bozzo salió al desquite luego que sus detractores la llamaran “momia viviente” debido a su aspecto, el cual ha sido criticado con frecuencia en redes sociales; la conductora peruana no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un contundente mensaje a todos sus haters y decidió publicar una postal en donde posa en traje de baño mientras se broncea en la playa.

La polémica conductora de 68 años dejó sorprendidos a más de uno al lucir cuerpazo y declarar que se siente muy a gusto con su figura, además de asegurar que las críticas la tienen despreocupada ya que se ama y se acepta tal cual es. No hay duda que Laura Bozzo siempre está en medio de los reflectores de la prensa debido a su temperamento, a sus declaraciones y a su personalidad desinhibida.

Desde que comenzó su participación en el concurso Las estrellas bailan en Hoy, la conductora no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, en donde os internautas aprovechan cualquier oportunidad para realizar memes con sus fotografías, en gran parte debido a los diversos, y llamativos, atuendos con los que Laura Bozzo participa.

Además de esto, se ha visto involucrada en roces con los jueces debido a los duros comentarios y críticas que recibe por su participación en este segmento que se transmite en el programa Hoy. Este conjunto de factores Laura Bozzo ha decidido pasarlos por alto y así cuidar su salud mental, sin embargo, la conductora sí decidió responder este viernes poner un alto y publicó un contundente mensaje dirigido a sus haters.

Laura Bozzo decidió aprovechar una publicación de su Instagram para responder a quienes la han criticado por su aspecto; en esta red social compartió una fotografía en donde se le ve disfrutando del mar mientras se broncea en traje de baño, algo que sorprendió a sus seguidores ya que a sus 68 años presumió una esbelta figura:

En la postal, la peruana aparece recostada sobre un camastro mientras modela un traje de baño color dorado: “Recordando Cancún, que maravillosas playas tiene México, de locura total. Por cierto, para los que me dicen momia, gracias. Amo mi cuerpo y me valen las críticas, siempre hice y haré lo que ching%d$s me dé la gana”, escribir Bozzo en su post.

En ocasiones pasadas la conductora también ha respondido a quienes le comparten críticas y duros comentarios en sus publicaciones, y con ello ha demostrado que tiene un gran amor propio y que los mensajes negativos no le afectan. Algo que demuestra con cada post que realiza, en las cuales presume de llevar una vida sana equiliibrada, con dietas, ejercicio y muchos cuidados personales, lo que la hace conservar su envidiable figura.