Trendy.- Alfredo Adame fue protagonista de uno de los videos virales de la semana, pues lo captaron en plena pelea callejera con una familia, derivado de un accidente de tránsito en la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras grabaciones que salieron a la luz, el actor de melodramas para la pantalla chica golpeó en repetidas ocasiones la camioneta de una familia.

Inmediatamente, la familia se bajó del automóvil para pegarle, mientras él insistía en que le devolvieran su celular, mismo que tenía la mujer en su poder.

▶ #VIDEO #FGJCDMX inició investigación por la riña de Alfredo Adame con una mujer https://t.co/7kaibUDXvi pic.twitter.com/HfdLVSYwhe — La Silla Rota (@lasillarota) January 26, 2022

Ahora, salieron a la luz otros videos, presuntamente grabados por la mujer involucrada en la golpiza, el arrebatamiento del celular y la escena en su totalidad.

En una primera grabación, se vio a Alfredo Adame tratando desabrocharse la camisa, al tiempo que reclama a los contrarios que de una vez por todas devuelvan el aparato móvil.

“Dame mi celular eh. Dame mi celular, wey. Dame mi pinche celular. No te voy a pagar nada wey”, exigió furioso el actor mexicano. Luego amenaza con “partirle su madre”.

Por su parte, el hombre de la camioneta alega que le debe pagar la tapa si quiere de regreso su celular. Al fondo, se escuchan voces que les piden irse, devolver el celular, terminar con todo.

Alfredo Adame haciendo una y otra vez el ridículo!

Aaaa pero esos tipos son siempre bienvenidos en los proyectos de López!!!

🙃🤨 #Video pic.twitter.com/3Am451Yr7G — Jerry Garcia (@Anger21) January 25, 2022

“Nos pegó, cómo nos vamos a ir. Si trae pistola es su bronca, señora”, pronunció preocupada una voz femenina, que presuntamente tenía el celular de Alfredo Adame, advirtiendo así que el actor llevaba consigo un arma de fuego.

“La señora me pegó, se me agarró, se me dejó venir, luego el otro. Dame mi pinche celular o te voy a poner en tu madre. Háblale a la policía, por favor, si es tan amable”, son las últimas palabras que se le escucha decir al protagonista de diversas telenovelas.

En un segundo video, tenemos en primer plano a Alfredo Adame, aunque tirado en el piso, con la camisa completamente abierta, y siendo golpeado sin piedad, mientras intenta defenderse a punta de violentas patadas.

Sin embargo, el hombre no logró levantarse hasta que la mujer pidió a su acompañante que lo dejaran en paz de una vez por todas, pero los ataques verbales no frenaron en contra de Alfredo Adame.

Qué joya 💎



Gracias a Dios nacimos en México y nos tocó ver cómo se madrean a Alfredo Adame 🙏🏽pic.twitter.com/RbcE1clvQu — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) January 25, 2022

“Ya señor, compórtese como lo que es”, ordenó la mujer que sostiene el celular con la cámara encendida, y después se dirigió a su automóvil para encerrarse.

“Todos con daños”, es lo último que se le escuchó decir, antes de que la aplicación de video fuera desactivada.

Un último video grabado desde un ángulo contrario a los mostrados originalmente, nos muestra una continuación de la pelea que sucedió en la banqueta.

Luego de ser sometido y arrojado al asfalto, Alfredo Adame intentó reincorporarse, pero fue salvajemente atacado por el mismo hombre, quien le estrelló la cara en el cemento, y luego retrocedió.

Un ángulo más de la madriza al Adame 😂 pic.twitter.com/GedtdV7CnE — Piterponk 🦊 (@jabonazzo) January 26, 2022

La mujer probablemente intentó ayudarlo a pararse, pero entre los jalones de la camisa, el peso y la fuerza del actor, parece que le hizo más daño, pero finalmente logró ponerse de pie.

“¿No que sabe Taekwondo?”, dice una de las voces.

Fuente: Infobae