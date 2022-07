Trendy.- El pasado 23 de julio, la actriz Verónica Bravo por medio de sus redes sociales denunció haber sido víctima del robo de su celular, lo cual ocurrió a finales del mes de junio, sin embargo, con ello le sucedió algo todavía más alarmante.

Y es que la actriz quien es conocida por su papel de “Teniente Ramírez” compartió con sus seguidores que los ladrones de su celular robaron todos los ahorros que logró acumular a lo largo de su carrera.

“A finales de junio me robaron mi celular […] Sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero, todo el dinero que tenía ahorrado en mi vida profesional y de todo mi trabajo”, acusó Verónica.

Ante el suceso, la actriz explicó que ya se comunicó con el banco; sin embargo, le notificaron que no le iban a devolver el dinero sustraído.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo”.

Finalmente, pidió a los usuarios que compartan el video, con el fin de dar a conocer que la aplicación del banco “no es segura”. “Voy a agotar todos mis recursos mediáticos. Voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme, que comparta este video, para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA no es segura. Se burla de la confianza que lo usuarios tenemos en ellos”, sentenció.

Verónica Bravo Alcanzó la fama, gracias a su personaje de “Teniente Ramírez” en “Harina, la serie”, una producción de comedia, sin embargo, ha trabajado en otros proyectos reconocidos, tales como: Ahí te encargo, El hombre búfalo, La Vengadora de las Mujeres, Cómo Sembrar Cocodrilos en un Cabaret Mecánico, Los Equilibristas, Demasiado Cortas las Piernas, en el monólogo Visceral, La madriguera, entre muchos otros más.