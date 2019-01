León Larregui enfurece cuando lo comparan con “vagabundo”

México.-León Larregui no soportó la broma de un usuario de Twitter que publicó una fotografía en donde compara al cantante con una persona en situación de calle.

Como parte del reto #10YearChallenge, el cibernauta realizó una imagen comparativa en donde supuestamente el vagabundo sería el presente de Larregui y etiquetó al músico para que lo viera.

En realidad, la imagen de la persona en situación de calle es el actor Adam Driver en una cameo para la serie Elementary de CBS, en el que acompaña a Lucy Liu.

Sin embargo, al ver el meme, el vocalista de Zoé mostró su enojo e insultó al responsable del meme. “Chavito fucking idiot… por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú… no me molesta que me compares con un homeless, me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú…” escribió.

Minutos después, León Larregui cerró su cuenta de Twitter, sin embargo, varios usuarios hicieron capturas de pantalla que compartieron en redes sociales.