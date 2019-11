Por Redacción.

México.-La Navidad ya ha llegado gracias a los Jonas Brothers. El grupo de hermanos presenta un nuevo single original para esta Navidad titulado "Like It's Christmas".

A la canción no le falta una nostálgica guitarra, un piano de envergadura, palmas y por supuesto, tintineantes campanillas. El precioso y cálido gancho nos llama por encima de los vientos cuando los artistas entonan: "You make every day feel like it's Christmas".