Trendy.- Lis Vega no deja de sorprender a sus seguidores y en esta ocasión respondió a todos los comentarios negativos que ha recibido tanto del público como de sus círculos sociales en los últimos años debido a las intervenciones estéticas que se ha realizado.

Fue durante el programa Chismorreo de Multimedios donde la famosa rompió el silencio y destacó que ella se siente muy cómoda con su apariencia, por lo que, aquello que digan de ella en forma despectiva la tiene sin cuidado.

“Cuando uno se ve al espejo, tienes que estar a gusto con lo que eres. Si ya te equivocaste o ya tuviste la lección de algo que has hecho en tu camino, agarras lo que sirve y lo demás lo tiras a la basura y al final de todo la libertad viene a la mente de tu manera de pensar”, comenzó a decir.

Asimismo, Vega apuntó que ella se considera responsable de sus acciones y tiene autoconocimiento sobre con qué cosas o procedimientos se siente cómoda para realizar.

“Si tú eres libre de mente y sabes lo que eres, lo que te gusta, lo que sientes y en lo que te has convertido, esa es la persona que visualizaste anteriormente. Yo estoy en el mejor momento de mi vida”, añadió.

Respecto a que sus labios se perciben más voluminosos, la actriz remarcó que no le importaban las opiniones que otras personas pudieran tener al respecto y añadió que se colocó ácido hialurónico.

“Me caí en el teatro, me pusieron nueve puntos aquí hace muchos años”, dijo señalándose la parte interna del labio y continuó: “Yo tenía los labios super delgados y nada, me fui con una doctora”.

Del resultado, Lis Vega se dijo muy feliz y comentó que se sentía muy complacida con el trabajo que había hecho la especialista.

“Me encantó, me encantan los labios así, me encanta verme; exagerado o no, pues a mí me gusta”, explicó.

La actriz de telenovelas como Amorcito corazón, Duelo de pasiones o Tormenta en el paraíso comprendió que para los televidentes que la conocieron mucho antes de las intervenciones estéticas sí podía resultar contrastante su apariencia, pero eso no modificaba lo que era como persona.

“Los que tienen un punto de comparación con la Lis de antes, pues van a tener una percepción diferente (…) el que me conoce ahorita pues no sabe quien era la Lis de antes entonces va a enganchar con tu energía, con lo que eres y le va a parecer increíble o nefasto”, sentenció.

Lis Vega añadió que no ha pensado en realizarse más cirugías por ahora, pero tampoco descartó la posibilidad.

“Yo siento que la belleza es interna, mujeres bellas hay muchísimas, lindas, pero una mujer bella es una que es segura de ella. No importa lo que la gente diga de ti. Entonces yo siempre he hecho ejercicio y lo digo con mucho orgullo, 44 años y toda mi vida me he cuidado. No señalo, no justo, déjenme ser, esto soy”, sentenció tajantemente.

Cabe recordar que en un antiguo encuentro con los medios, Lis Vega reveló que las críticas ya le parecen un asunto desgastado e incluso se comparó con artistas como Michael Jackson o las hermanas Kardashian, Lis sostiene que si las personas la admiran, será por su trabajo sin importar cómo luce.

“Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (…) creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tu eres un artista, te va admirar por lo que haces”, mencionó para Eden Dorantes en su canal de YouTube.

