Trendy.- Lis Vega siempre consigue revolucionar su cuenta de Instagram con alguna de sus atrevidas publicaciones, y en esta oportunidad, la cubana se mostró muy sexy y cautivó a todos sus fans al lucir su espectacular figura con un pecaminoso atuendo que deja poco a la imaginación.

En la imagen que la actriz y cantante subió a la famosa red social, se le puede ver posando sosteniendo unos globos rojos, usando lencería de tiras que solo cubre las partes más íntimas de su figura. ¿El motivo? anunciar que muy pronto aparecerá en la revista Playboy.

“Les tengo sorpresa. Próximamente por 5ta ocasión #Playboy para #hotgoo Latinoamerica #plataformadigital #playboylatinoamerica Representando México ❤️💋🔥”, es el mensaje que acompaña la foto que ha conseguido más de 22 mil likes y más de 500 comentarios.

Previamente, Lis Vega publicó un video donde aparece mostrando la hermosa vista desde una lujosa propiedad, mientras hace alarde de sus voluptuosos encantos con un minibikini verde que hace resaltar sus, piernas, caderas y “pechonalidad”.

Divorciada y sanando

Asimismo, la cubana volvió al programa De Primera Mano para platicar de su regreso a Playboy.

La cubana dijo que está divorciada y se encuentra en un proceso de sanación, así como que tiene muchos proyectos en puerta como la continuación con su carrera musical, teatro musical y la plataforma Hot Go, de la popular revista del conejito. “Estoy en mi vida, mejor que nunca. Creo que es la mejor etapa de mi vida”, reveló.

En este caso, Lis Vega explicó que había participado poco antes de la pandemia, pero se vio interrumpida por la misma. No obstante, su trabajo le llenó el ojo a la gente de la plataforma y la invitaron de nuevo para que colaborara con ellos. Eso sí, la también vedette aclaró que sólo hará erotismo y sensualidad sin estar acompañada por nadie.

Sobre su cuenta de OnlyFans, la plataforma de contenido exclusivo que se ha popularizado en los últimos años, reiteró que la tuvo que cerrar debido a que estaba “muy grotesco el tema” y ella conoce sus límites. Sin embargo, también aclaró que al no conocer el futuro el día de mañana puede cambiar de opinión y elevar la intensidad de sus contenidos.

Sobre los videos que presentará en Hot Go dijo que aparecerá como Dios la trajo al mundo, además de manejar varias temáticas. DE igual forma, dijo que no vendería ropa interior usada porque no le gusta además de que no usa.

Fuente: El Heraldo y Diariony