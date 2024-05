Acapulco, Guerrero, 17 de mayo de 2024 – Durante un acto de campaña en la colonia Emiliano Zapata, Félix Salgado Macedonio, candidato a senador por Morena, reiteró su llamado a la ciudadanía a no retroceder en los avances democráticos de México. Salgado Macedonio, quien estuvo acompañado por su suplente, Arturo Pérez Pérez, enfatizó la importancia de la participación consciente en las elecciones del próximo 2 de junio.

El candidato expresó su preocupación por la compra de votos y criticó a quienes participan en dicha práctica, señalando que «los que venden su voto son los que no tienen conciencia, los que no tienen hijos, los que no saben qué es la Patria». Salgado Macedonio también hizo hincapié en la transformación política que ha vivido México, mencionando el cambio en el panorama político desde la dominancia del PRI y el PAN hasta el actual escenario donde Morena busca consolidar su posición.

Además, Salgado Macedonio hizo un llamado a sus seguidores para que voten temprano y cuiden las casillas el día de las elecciones, apoyando no solo su candidatura sino también la de Claudia Sheinbaum Pardo para la presidencia de la República, así como otros candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

El candidato anunció que su cierre de campaña se llevará a cabo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, destacando la presencia de Marco Antonio Suastegui Muñoz en el evento, un conocido líder local que se opuso al proyecto de la presa La Parota. Salgado Macedonio continuará sus actividades de campaña en Acapulco, incluyendo eventos en la cancha de baloncesto del Parque de la Iguana y en la cancha techada de la colonia Miramar.