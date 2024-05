Acapulco, Guerrero.— El candidato a diputado federal del distrito 04 por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Javier Taja Ramírez llamó a la ciudadanía de Guerrero a votar masivamente por la coalición Morena-PT-PVEM.

En entrevista, Taja Ramírez indicó que de ocupar la mayoría en el Congreso de la Unión, Senado y Presidencia de la República, será más fácil para Morena bajar recursos y destinarlos al municipio de Acapulco, que aún requiere de ayuda para la reconstrucción de la ciudad.

“Necesitamos que los tres gobiernos estén coordinados”. Asimismo, respaldó “la continuidad” de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, de quien dijo ha hecho un buen trabajo en la ciudad porteña.

“Creo que todos debemos dar todo el apoyo y el respaldo a la maestra Abelina”, expuso el morenista.

Taja Ramírez insistió en que Abelina López posee “experiencia para gobernar y le voy a dar mi voto de confianza tres años más”.

Sobre los señalamientos en su contra que refieren que no vive en la ciudad, Taja Ramírez reconoció que tras el asesinato de su hermano Ricardo, hoy ocupa la candidatura que sería para él en Morena.

“Mario Moreno merece todo mi respeto, Mario me faltó al respeto, yo siempre he tenido atenciones hacia Mario, he sido una gente que le ha dado mi abrazo y mi respaldo, ahorita estamos en diferentes puntos. Yo no tengo enemigos políticos, tengo adversarios políticos y creo que él se equivocó, su comentario fue imprudente diciendo una mentira”, sostuvo.

Añadió que hace campaña desde hace 20 años en la ciudad, en donde tambien estableció diversos comercios que impulsan la economía porteña.

Enfatizó que ha recorrido Acapulco, y conoce sus necesidades, por lo que aseguró que de llegar a una curul del Congreso impulsará proyectos que atraigan la inversión para el destino turístico.