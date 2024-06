Chilpancingo, Guerrero.— El Congreso del Estado exhortó a los titulares de las secretarías de Salud federal y estatal para que, en coordinación con autoridades municipales de Teloloapan, atiendan urgentemente los casos de dengue que se están presentando en la población, y prevean acciones de prevención conforme señala la Norma Oficial Mexicana para la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores.

Lo anterior a propuesta de la diputada Susana Paola Juárez Gómez, quien argumentó que en el país,durante las cinco semanas epidemiológicas de 2024,se reportó un incremento considerable de casos de dengue en comparación con el año pasado, siendo Guerrero uno de los estados que más casos reportaron.

Específicamente, señaló que en el municipio de Teloloapan se han incrementado de manera exponencial estos casos, lo que ha ocasionado alarma entre la población, no sólo por la enfermedad, sino porque las unidades médicas no tienen la capacidad para su atención con calidad, informando a la población que no cuentan con el médicamente necesario.

“Este incremento de casos debe ser atendido con prioridad y con la prontitud necesaria por parte de las autoridades sanitarias, toda vez que aún no nos encontramos en la época de prevalencia del mosquito; es decir, nos encontramos ante casos atípicos que pueden ocasionar una emergencia sanitaria en las regiones Norte y Tierra Caliente, en donde la presencia del vector en la época de lluviasse ve incrementada”, expuso.