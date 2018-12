Lo más destacado del deporte nacional durante 2018

México.-El 2018 fue un gran año para el deporte en México, donde se obtuvieron excelente resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un debut soñado en el Mundial de Rusia 2018, se realizó con éxito el Gran Premio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como la triple corona del boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez. A continuación de dejamos lo más destacado del deporte nacional.

Líder del medallero de Barranquilla 2018 México se coronó campeón de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, luego de lograr un total de 132 medallas de oro. De esta forma, la delegación tricolor ganó con su decimoprimer título en esta justa regional más antiguas del mundo en la que Cuba buscaba su decimotercer campeonato pero se quedó en el segundo puesto.

Victoria ante Alemania en Rusia 2018 El conjunto del Tri, en ese entonces comandado por Juan Carlos Osorio se enfrentaba ente su similar de Alemania en su debut en el Mundial de Rusia 2018. Hirving Lozano hizo explotar a los millones de mexicanos luego de conectar de derecha y anotar el único tanto del encuentro donde México venció por primera vez a Alemania en un Mundial.

Diego Maradona llega a Dorados El astro argentino llegó al Ascenso MX para dirigir al cuadro de Sinaloa, el cual se encontraba en la parte baja de la tabla. A su llegada el ‘Pelusa’ aseguró que buscaría en campeonato, algo que era poco probable pero lo consiguió y tal grado de calificar a la Liguilla y perder la gran Final ante el Club Atlético San Luis y terminar con las aspiraciones del ‘10’ que en su salida del estadio se enfrascó en una serie de agresiones contra los aficionados visitantes por lo cual fue suspendido por la Liga.

Gran Premio de México, el mejor del mundo La Federación Internacional de Automovilismo, dio a conocer que el GP de México fue el mejor del calendario de la F1 por cuarta vez consecutiva. La carrera en nuestro país se celebró los días 26, 27 y 28 de octubre de, donde el alemán Lewis Hamilton, por tercer año consecutivo, se coronó en suelo mexicano como el mejor del mundo, a pesar de que la carrera la ganó el holandés Max Verstappen.

Alexa Moreno gana medalla de bronce en Mundial de Gimnasia Artística En un resultado histórico, la bajacaliforniana obtuvo la primera medalla para una gimnasta mexicana en un Campeonato Mundial tras quedar en el tercer lugar en la prueba de salto de caballo. La estadunidense Simone Biles se quedó con la medalla de oro con 15.366 y la plata fue para la canadiense Shallon Olsen con 14.516.

Segundo lugar en Mundial Sub 17 femenil La selección mexicana femenil Sub 17 cayó 2-1 contra su similar de España en la Final de Mundial de la categoría, que se disputó en el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay. Las dirigidas por Mónica Vergara no se pudieron reponer de estar dos veces a bajo en el marcador y estuvieron cerca de darle la gloria a México.

‘Canelo’ campeón en tres divisiones diferentes El boxeador mexicano Saúl Álvarez, cerró con broche de oro el 2018, pues se impuso por nocaut al inglés Rocky Fielding en el Madison Square Garden, por lo que conquistó su tercer título en tres divisiones diferentes y lo coloca como el mejor pugilista del orbe.

América gana su título 13 En una final de ensueño, las Águilas se enfrentaron al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca donde el encuentro de ida se vivieron muy pocas emociones y para la vuelta los comandados por Miguel Herrera fueron superiores a La Máquina y dignos campeones tras dos tantos del juvenil Edson Álvarez, por lo que consiguieron su decimotercer título de Liga MX.