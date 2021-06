Guanajuato.-Parte de los poco más de 7 millones de cartuchos útiles robados en Guanajuato a la empresa Industrias Tecnos, asentada en Morelos, ya fueron localizados.

La Guardia Nacional reportó que elementos de esa corporación desplegados en San Luis de La Paz, Guanajuato, ubicaron un remolque tipo caja seca a punto de colapsar cargado con diversas cajas de cartuchos útiles.

“De acuerdo con información preliminar, dicho aseguramiento se vincula con los dos tráileres cargados con armamento robado en la misma entidad”, informó la dependencia federal.

Sin embargo, añadió, hasta el momento se realizan las diligencias correspondientes para poner a disposición el cargamento encontrado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el cargamento robado estaba integrado por 2 millones 352 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; un millón 570 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; un millón 230 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad PH; 590 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad; 360 mil cartuchos calibre .22 LR alta velocidad y 295 mil cartuchos calibre .40 S&W.

Además de 215 mil cartuchos calibre .22 LR Super Colibrí; 117 mil cartuchos calibre .45 automático; 100 mil cartuchos calibre .38 especial encamisado; 99 mil cartuchos calibre .410 alta velocidad M.71/2; 87 mil cartuchos calibre 7.62 X 51 MM 150 GN; 71 mil 500 cartuchos calibre .12 MINISHELL POSTA; 25 mil cartuchos calibre .38 Super Auto +P y 3 mil cartuchos calibre .12 Minishell Sluh.

Juan Ibarrola, director de Relaciones Institucionales y vocero de Industrias Tecnos, informó en entrevista que el 99 por ciento de los cartuchos robados en Guanajuato no le sirven a los delincuentes, pues se trata de balas deportivas, por lo que preveía que el cargamento sería abandonado por los delincuentes.

“Fue una gran sorpresa para los delincuentes, es decir, si no sabían qué tipo de carga se habían robado y una vez al abrirlo vieron que eran cartuchos, pues han de haber festejado, sin embargo al ver que no es un cartucho que les sirve, te doy datos estadísticos: aproximadamente hay casi 7 millones de cartuchos de calibre 22, y para que te des una idea. ésa es la venta en un mes en todo el país, entonces también venderlo en el mercado negro necesitarían una logística que no tienen definitivamente los delincuentes ni es tampoco su principal operación”, dijo el vocero de la fábrica.