México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “aunque no les guste a sus adversarios” , la sección “quién es quién en las mentiras de la semana” continuara.

“Los miércoles está apartado un espacio para dar respuesta a las mentiras, a todo lo falso que se difunde, no hay que olvidar que la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, y tenemos que actuar todos periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo, no se puede engañar al pueblo, no se debe ningunear al pueblo, y actuar siempre con rectitud.

No mezclar intereses económicos con el derecho a la información, no utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso, y hacer siempre un periodismo objetivo profesional plural, que le dé oportunidad a todas las voces, no un periodismo tendencioso ni mucho menos un periodismo al servicio de intereses creados, de mafias, un periodismo contrario al los intereses del pueblo, aunque no les guste a nuestros adversarios, pero va a continuar la sección”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que dicho ejercicio “no es atacar por atacar”, sino que es hacer frente a un “bombardeo” de noticias falsas.

Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección, presentó esta semana también un monitoreo de medios del Instituto Nacional Electoral sobre las pasadas elecciones.

Los temas que se tocaron fueron los siguientes: Fonatur eliminó criticas al Tren Maya en el informe que aprobó Hacienda; el monitoreo del INE en el pasado proceso electoral.

El mandatario mexicano afirmó que este ejercicio realizado por el INE es una muestra del sesgo de los medios de información hacia su movimiento.