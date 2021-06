México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no votará en la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, a celebrarse el próximo 1 de agosto.

López Obrador recordó que ya fijo su postura sobre juzgar a expresidentes, pero aseguró que debe realizarse la consulta porque no quiere pasar a la historia como un presidente ‘tapadera’ de nadie.

“Propuse la consulta, porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema, como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posesión, dije punto final, vamos hacia adelante”, destacó.

Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, que todos den a conocer su punto de vista libremente”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que el Instituto Nacional Electoral utilice sus recursos para difundir esta consulta, debido a que tiene un presupuesto operativo de 10 mil millones de pesos.

Es el organismo electoral más costo del mundo, ¿cómo no van a ahorrar? Claro que si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental, si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electoral y recoger la opinión de la gente”, adujo