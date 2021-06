México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones del domingo.

“He ido a Aguililla, conozco Aguililla como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, hasta les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel en el que me he quedado a dormir, conozco el aguaje que pertenece a Aguililla. Conozco todo Michoacán”, señaló al final de la conferencia matutina en Palacio Nacional.