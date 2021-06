México.Opinión.- No puedo generalizar porque, para algunos, un Encuentro Literario es algo sagrado, tanto como asistir a La Meca y a riesgo de parecer cínico (lo era cuando estaba más chamaco) he perdido la cuenta de a cuántos Encuentros he asistido hasta por, como dijo Maduro: “Los cinco puntos cardinales”, aludiendo Nicolás quizás a Huidobro: “Los cuatro puntos cardinales son tres, el Sur y el Norte”.

Lo cierto que también en provincia hace aire y, tocando puertas, allá va la comitiva con el presidente municipal para que asuma el pago de dos días de hotel para los 50 o 70 individuos que, en el lenguaraje inclusivo que intenta un sitio entre la gente de bien, asisten hombres, mujeres y elloas. Y ahí estoy yo -no entre los elloas, debemos de aclarar, permítame- y el susodicho Encuentro es un despipoingue, como lo mencionó Tatiana que bien hizo en divorciarse de ese malviviente camaján que la explotaba.

¿Por qué voy a los Encuentros y no dejo este párrafo a lo último? Por una cosa que en La Internacional Sonora Santanera expresaba su cantante Sonia López: “Por una cosa una cositita” porque, al fin y al cabo, recalcaba el maestro Armando Ramírez: “Que tanto es tantititito”. Mire, hay mucha soledad en el mundo, mucho divorcio y, pasados unos meses, la carne es traidora o no sé si decir ¡la maldita carne es traidora!

Voy a echar ojo, en buen plan (que lo otro ya lo dejó muy claro La Internacional Sonora Santanera) y ‘medirles el agua a los camotes’ tal como, al pelo, así lo diría Vicente Fox. Ver si escucho algún “como poema”, diría mi hermano Jeremías, un texto que valga la pena quedarse en la sala y no salir huyendo a como hacen los demás desgraciados que ya leyeron, no salir huyendo a la playa. Pero no.

Palabras amontonadas cual bultos de carga, sin idea alguna de campo metafórico, tono, atmósfera; entonces les pregunto si ya leyeron a esa voz femenina extraordinaria: Ana Istarú, y me responden ¿What? “Mi hermano, qué te pareció Altazor ¿What?”.

Y así no se puede, pero están y estoy, en el Encuentro; luego -y hasta un meme ya les sacaron- observe usted a los poetas, ellos, ellas y los elloes: cabello pintado de verde, pipas estilo Sherlock Holmes, huaraches, sombreros, víboras de plumas, boquillas para cigarrillos, puros, frazadas y una docena de artilugios que en sus pueblos ¡jamás usan!, ¿y por qué no los usan?, ¡porque en sus pueblos hace un pinche calor de la chingada!

Los hay aquellos que, en sus celulares, llevan sus como poemas, otros que son de a tiro pergaminos y aquellos que suben al estrado con cinco, seis libros cuando sólo tienes 10 minutos para decir tus amontonamientos de palabras. Ya me estoy acostumbrado, no se me mueve un pelo del coraje, ¿sabe usted por qué? (porque la Internacional Sonora Santanera)…