México.- La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero es un recordatorio de que nada cambia en la política mexicana, solo cambian los colores, las conductas son las mismas. Incluso, el clásico saludo priista permanece. Es la visita del señor feudal que se repite eternamente.

Con todo y su parafernalia mediática y su monolítico mensaje de que antes de él todo estaba mal y ahora todo está mejor, López Obrador, el juarista, llegó a esta tierra violenta a felicitar al gobernador Héctor Astudillo por la reducción de esa misma violencia. López muy crítico con algunos y blandengue con otros, no vio ni oyó nada por acá, sus ojos solo ven la pureza del paisaje y mucho orden y paz.

Igual que esos expresidente que ahora van a ser quemados en la hoguera del escarnio, AMLO se construye y se agota en el mismo ceremonial del poder. Los hábitos, hacen al monje. En Acapulco le rinden honores al presidente antes de lanzar la rancia verborrea sobre el juarismo, la política del amiguismo, la política del si te portas bien y te sometes no pasa nada, si haces lo contrario se te aplica la ley a sacas. Ahí están a su junto una alcaldesa denunciada por inepta y corrupta, un director de pueblos indígenas despreciado por sus iguales por simulador, un gobernador muy hábil que le ha servido bastante bien al poder presidencial.

En compensación, el presidente dijo en Chilapa, como un mal chiste o una burla, que la violencia en Guerrero ha disminuido, lo dijo en una región donde grupos criminales se disputan un estratégico corredor de la droga. Un municipio donde hace unos días secuestraron y asesinaron a una importante diseñadora de modas y su pareja, entre otros crímenes.

Pero López Obrador no vio nada, lo único que sus ojos que -no se manchan de realidad- vieron fue lo hermoso del paisaje y que sus programas federales, que prácticamente ya se redujeron a dos: sembrando vida y adultos mayores, son una maravilla. Los demás programas aquí en Guerrero son un fracaso, sobre todo la atención a jóvenes que siguen engrosando los batallones del crimen. El programa de combate a las adicciones es una farsa publicitaria, sin atención sicológica, sin apoyos reales y duraderos, las y los jóvenes no tiene más opción que el suicidio. La bequita mísera que por solo un año reciben los jóvenes, no es suficiente para sustentar un futuro acosado a diaria por políticas de gobierno ruines. Con la beca por un año no se paga una carrera universitaria, ni siquiera los tres años de prepa.

Los diputados mediocres de Morena son incapaces de pensar en modificar la ley de salud para hacer transversal y destinar los recursos necesarios a la atención emocional, un plan nacional de salud emocional, porque es uno graves problemas que ya enfrenta este país sin herramientas adecuadas. Ah, pero todo está bien, a pesar de que López Obrador se comprometió a que la salud en México sería de primer mundo, ya van tres años de su gobierno y el reloj corre.

Quizá porque la gente ya siente sus incumplimientos, el presidente Andrés Manuel fue recibido en Chilapa y Chilpancingo con protestas.

Nadie nos escucha

En Chilapa, las víctimas de la violencia esperaron a que llegara. El colectivo Siempre Vivos detuvo en la carretera para exigir que se atiendan los casos de violencia en el municipio de personas asesinadas y desplazadas.

Siempre Vivos, ha denunciado al grupo criminal de Los Ardillos como el principal generador de violencia en esta parte de la Montaña baja.

Aquí también personal médico eventual logro atravesarse para detener la Suburban negra del presidente, para pedirle trabajo permanente luego de varios contratos de seis meses que les han otorgado.

Como todos los demás expresidentes, incluso algunos e que los que están en la consulta para hacer escarnio, López Obrador les respondió que su caso ya está cerrado y que todos están contratados.

Los trabajadores le respondieron que el gobierno estatal y la Secretaría de Salud no les han dicho nada de eso. López Obrador cerró la ventanilla y siguió. Vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo dijo hace casi tres años cuando apenas llegó al gobierno. ¿Si no se dan garantías de trabajo a los que procuran la salud cómo don López?

Los temas de salud persiguieron los pasos de López por esta parte de Guerrero. Otros grupos contratado para el Hospital Covid de Chilapa, y que se quedaron sin trabajo, pidieron ser recontratados para seguir laborando como personal Covid.

En Chilpancingo, de acuerdo a reportes de prensa, reporteros, damnificados, médicos, académicos de la UAG, trabajadores del Congreso y padres de familia se manifestaron en la visita del presidente al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en la capital.

Es tal el divorcio del presidente con el pueblo, que personal de algunos medios de comunicación se confrontaron con personal de seguridad y el grupo de las gacelas que escoltan al presidente, solo para poder entregarle un documento que no leerá y mucho menos atenderá para exigir garantías para ejercer el periodismo en la entidad.

A las 6:43 de la tarde integrantes del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y reporteros pararon la camioneta donde viajaba el presidente, que venía de Chilapa, para entregar un oficio para exigir respeto a la libertad de expresión, alto al desplazamiento forzado de comunicadores de Iguala y del estado, el esclarecimiento del asesinato de 19 periodistas y uno más desaparecido en los últimos 18 años en la entidad.

Los militares vestidos de civil y las gacelas que acompañaban la camioneta que viajaba el presidente provocaron empujones, jaloneos, manotazos y discusión con los trabajadores medios de comunicación cuando avanzaba el vehículo a las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional ubicada en la carretera federal México-Acapulco cerca de la colonia La Cinca y la localidad de Petaquillas.

López Obrador respondió que ya van a cambiar las cosas, e iba atender las peticiones de los comunicadores.

Inseguridad y protestas

El ingeniero de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) Roberto Castañón Flores lleva 29 días desaparecido, sus familiares pidieron ayuda al presidente para que el gobierno federal y estatal lo encuentren, supuestamente fue levantado por algunos de los grupos criminales de Chilpancingo, esos que no ven los ojos inmaculados del presidente.

Allí también empleados del Hospital del Niño y la Madre Guerrerense y del ISSSTE pidieron estabilidad laboral y plazas porque tienen hasta diez años con plazas temporales.

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), encabezados por la excandidata a la alcaldía de Chilpancingo, Silvia Alemán Mundo, demandaron transparencia en el proceso para elegir al rector.

De la UAGro, otro grupo también hizo presencia, el Frente Democrático Universitario protestó contra de la aplicación del ISR a sus prestaciones laborales.

Asimismo, el Frente de Grupos Vulnerables se manifestó para ser tomados cuenta en los programas de discapacitados a las personas mayores de 29 años y apoyos a madres solteras.